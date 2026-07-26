Valle d'Aosta, giornata drammatica tra montagne e strade: un'escursionista muore al lago Licony, numerosi interventi di soccorso

È stata una giornata particolarmente intensa per il sistema dei soccorsi valdostano, chiamato a intervenire in numerosi scenari distribuiti su tutto il territorio regionale. Dalle alte quote del Monte Bianco e del Monte Rosa fino alle strade della media valle, passando per un principio di incendio boschivo a Cogne, gli equipaggi del Soccorso Alpino Valdostano, del 118, del Sagf e del Corpo Forestale hanno affrontato una serie di emergenze che hanno purtroppo registrato anche una vittima.

L'episodio più grave si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nella zona del lago Licony, nel comune di Morgex, a circa 2.400 metri di quota. Qui il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per recuperare il corpo senza vita di un'escursionista precipitata lungo il sentiero. Le operazioni di identificazione sono state affidate al Sagf di Entrèves-Courmayeur, che sta svolgendo gli accertamenti di competenza per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

La giornata era iniziata già con un altro intervento in alta montagna. Intorno alle 10.30, sul Grand Pilier d'Angle, nel territorio di Courmayeur, una cordata di alpinisti è stata investita da una scarica di sassi. Il Soccorso Alpino Valdostano ha raggiunto i due scalatori e uno di loro è stato trasportato al Pronto Soccorso. Fortunatamente le sue condizioni sono state giudicate non gravi.

Sempre nella mattinata, lungo la Strada Statale 27, nel comune di Gignod, il 118 è intervenuto per un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di nazionalità svizzera. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con una prognosi di 30 giorni, a conferma della serietà delle lesioni riportate nell'impatto.

Nel pomeriggio un'altra operazione ha interessato il ghiacciaio del Verra, nel massiccio del Monte Rosa, dove un alpinista è precipitato all'interno di un crepaccio. Dopo il recupero, il ferito è stato elitrasportato al Pronto Soccorso: ha riportato traumi giudicati non gravi ed è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure necessarie.

Contemporaneamente è stato richiesto anche l'impiego dell'elicottero SA3 per un principio di incendio boschivo provocato da un fulmine nel comune di Cogne, oltre l'abitato di Chevril, sul versante sinistro orografico, al limite del bosco, a una quota stimata di circa 2.000 metri. L'equipaggio ha operato fino alle 15.30, effettuando una quindicina di lanci d'acqua che hanno consentito di domare rapidamente il rogo. Nelle ore serali il monitoraggio dell'area è stato affidato al personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, incaricato di verificare l'eventuale presenza di nuovi focolai.

L'ultimo intervento di rilievo si è concluso sulla Aiguille de Toula, dove una giovane alpinista britannica di 26 anni è rimasta schiacciata a una caviglia dal rotolamento di un masso di grandi dimensioni. Le difficili condizioni meteorologiche hanno impedito al PGHM francese, competente territorialmente per quell'area, di intervenire direttamente e hanno reso impossibile anche l'avvicinamento dell'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano. È stata quindi predisposta una complessa operazione via terra: i soccorritori del SAV e del Sagf sono stati sbarcati al Pavillon, hanno proseguito utilizzando la funivia Skyway e successivamente hanno raggiunto la ferita con tecniche alpinistiche. La donna è stata liberata dal masso e trasportata in ospedale con un trauma da schiacciamento all'arto inferiore, in particolare alla caviglia, per ricevere le cure necessarie.

La successione ravvicinata di questi interventi evidenzia ancora una volta l'elevata pressione operativa cui sono sottoposti i servizi di emergenza valdostani durante la stagione estiva. L'intenso afflusso di escursionisti e alpinisti, unito a fenomeni naturali come scariche di sassi, crepacci, improvvisi cambiamenti meteorologici e fulmini, aumenta significativamente il livello di rischio in ambiente alpino. A ciò si aggiungono gli incidenti sulla rete stradale e le emergenze ambientali, che richiedono un impiego coordinato di uomini e mezzi altamente specializzati.

La giornata di oggi dimostra quanto la sicurezza in montagna dipenda non soltanto dall'efficienza del sistema di soccorso, che ancora una volta ha dato prova di professionalità e capacità di intervento anche nelle situazioni più complesse, ma anche dalla preparazione, dalla prudenza e dalla consapevolezza di chi frequenta l'ambiente alpino. In una regione come la Valle d'Aosta, dove la montagna rappresenta al tempo stesso patrimonio naturale, risorsa economica e straordinario richiamo turistico, ogni intervento ricorda il delicato equilibrio tra la libertà di vivere l'alta quota e il rispetto dei rischi che essa inevitabilmente comporta.