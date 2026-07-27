Trasporto VAST e accompagnatore, risolto il caso di una minore con epilessia in VDA

Si avvia verso una positiva risoluzione la complessa vicenda riguardante il trasporto casa-scuola e scuola-casa di una minore affetta da epilessia in comorbidità. L'AICE Valle d’Aosta ODV (Associazione Italiana Contro l’Epilessia) ha comunicato con soddisfazione l'individuazione di una soluzione operativa che garantirà alla studentessa la presenza di un accompagnatore a bordo dei mezzi del VAST (Valle d'Aosta Sostegno e Trasporto).

La problematica era emersa a marzo di quest'anno, quando i genitori della giovane, residenti in una frazione, si erano rivolti all'associazione per cercare un aiuto concreto. L'Ufficio Trasporto Disabili aveva infatti comunicato l'impossibilità di prevedere la figura dell'accompagnatore sul mezzo VAST, costringendo la famiglia (genitori e nonni) ad alternarsi quotidianamente a bordo del veicolo per far fronte a eventuali crisi epilettiche e garantire così il diritto allo studio della figlia.

Da lì la decisione di inviare una lettera condivisa tra la famiglia e AICE VdA a tutte le istituzioni competenti, richiamando il quadro normativo di riferimento e chiedendo un intervento non solo per la propria situazione, ma per tutti i minori valdostani in condizioni analoghe.

La svolta è arrivata grazie all'impegno del Comune di Doues. A seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dall'associazione, il 22 luglio 2026 il Sindaco ha ufficializzato l'accordo raggiunto grazie alle interlocuzioni con gli uffici dell'Unité Grand Combin, l'Istituzione Scolastica e le strutture regionali preposte.

La modalità operativa concordata prevede che l'operatore di assistenza ad personam affianchi la minore direttamente sul mezzo VAST, sia all'andata che al ritorno. Gli uffici stanno attualmente definendo i dettagli tecnici e gli orari per rendere il modello pienamente operativo con l'inizio del prossimo anno scolastico 2026/2027. Un passo avanti significativo che l'associazione auspica possa ora diventare uno standard per tutte le famiglie del territorio con pari necessità.