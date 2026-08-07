Inaugurazione della nuova pista ciclabile tra Pont-Saint-Martin e Donnas

I Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas invitano la cittadinanza all'inaugurazione ufficiale della nuova pista ciclabile, prevista per lunedì 10 agosto, a seguito della conclusione dei lavori e della riapertura al transito di giovedì 6 agosto.

L'opera crea per la prima volta un collegamento ciclabile continuo e sicuro tra le due comunità, colmando una mancanza storica e offrendo una nuova infrastruttura dedicata alla mobilità dolce.

Il percorso si snoda per circa 6 chilometri affiancando la linea ferroviaria e unisce la stazione ferroviaria di Pont S.MartinFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni al borgo di DonnasFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni. Realizzato con il Comune di Pont-Saint-Martin nel ruolo di capofila nell'ambito della Strategia Aree Interne, l'intervento costituisce il primo lotto della futura ciclovia di fondovalle della Valle d'Aosta e si integrerà con l'itinerario della Bassa Via.

Trattandosi di un tracciato a uso promiscuo che attraversa un'area agricola in piena attività, lungo il percorso è possibile l'incontro con mezzi di lavoro e animali al pascolo; le amministrazioni invitano pertanto utenti e operatori alla massima collaborazione e al rispetto reciproco per garantire una serena convivenza tra mobilità sostenibile e tradizioni locali.

Il programma dell'inaugurazione prevede il ritrovo alle ore 17:00 presso i Giardini Pubblici a Pont-Saint-Martin e presso l'Area Picnic di Cignas a Donnas. Da ciascun punto partirà una pedalata inaugurale, con la partecipazione del CS Lys, che convergerà sul confine tra i due Comuni per il taglio del nastro simbolico.