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VIABILITÀ E MOBILITÀ | 10 agosto 2026, 17:00

TMB-GEIE: aggiornato il calendario delle manutenzioni e delle interruzioni alla circolazione

Annullata la settimana di interventi dal 28 settembre al 2 ottobre

TMB-GEIE: aggiornato il calendario delle manutenzioni e delle interruzioni alla circolazione

Il TMB-GEIE ha diffuso il nuovo calendario previsionale relativo alle attività di manutenzione, contenente il dettaglio delle interruzioni totali del traffico e dei sensi unici alternati.

La principale variazione rispetto al programma precedente riguarda la cancellazione della settimana di lavori numero 40, originariamente prevista dal 28 settembre al 2 ottobre. 

Le informazioni aggiornate sono rese disponibili anche sui consueti canali di comunicazione, inclusi i pannelli a messaggio variabile, l'applicazione mobile, il sito web ufficiale e i servizi di info traffico via e-mail.

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 App 2026.08.07 Agosto-Dicembre (628 kB)

red.

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