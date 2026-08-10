TMB-GEIE: aggiornato il calendario delle manutenzioni e delle interruzioni alla circolazione

Il TMB-GEIE ha diffuso il nuovo calendario previsionale relativo alle attività di manutenzione, contenente il dettaglio delle interruzioni totali del traffico e dei sensi unici alternati.
La principale variazione rispetto al programma precedente riguarda la cancellazione della settimana di lavori numero 40, originariamente prevista dal 28 settembre al 2 ottobre.
Le informazioni aggiornate sono rese disponibili anche sui consueti canali di comunicazione, inclusi i pannelli a messaggio variabile, l'applicazione mobile, il sito web ufficiale e i servizi di info traffico via e-mail.