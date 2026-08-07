Doppio intervento in alta quota: salvato un alpinista sul Breithorn, tragedia sul Monte Bianco

Due interventi in alta quota, con esiti diversi, hanno segnato le ultime ore sulle Alpi occidentali. Da una parte il salvataggio di un alpinista spagnolo sul Breithorn orientale, nel massiccio del Monte Rosa, dall’altra la tragedia sul ghiacciaio du Tour, sul versante francese del Monte Bianco, dove una donna ha perso la vita dopo essere caduta in un crepaccio.

Sul Breithorn orientale, a 4.165 metri di quota, un alpinista spagnolo è stato raggiunto e recuperato dopo essere stato colpito da una scarica di sassi che gli ha provocato un trauma a una gamba. L’intervento ha coinvolto il Soccorso Alpino Valdostano e il Sagf - Soccorso alpino della Guardia di finanza di Breuil-Cervinia, chiamati a operare in condizioni particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità.

Proprio il maltempo e la limitata possibilità di intervento dell’elicottero hanno reso necessario il raggiungimento del ferito via terra da parte delle squadre di soccorso. Dopo le prime cure e la stabilizzazione dell’alpinista, i soccorritori hanno iniziato la discesa verso una quota più favorevole, permettendo successivamente all’elicottero di intervenire e completare il recupero. L’uomo è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto Parini di Aosta con traumi alla gamba giudicati non gravi.

Un esito purtroppo diverso ha avuto invece l’incidente avvenuto sul ghiacciaio du Tour, nel versante francese del massiccio del Monte Bianco. Un’alpinista russa di circa 60 anni è morta dopo essere precipitata in un crepaccio. Il corpo è stato recuperato dai gendarmi del Peloton de gendarmerie de haute montagne (Pghm) di Chamonix dopo una complessa operazione di ricerca.

L’allarme era scattato nella serata di martedì scorso, quando la donna non aveva fatto rientro al rifugio Alberto I, dove era attesa. Le ricerche sono proseguite per circa 24 ore, fino all’individuazione del corpo nella giornata di giovedì. Secondo le prime ricostruzioni, l’alpinista potrebbe essere precipitata dopo il cedimento di un ponte di neve che copriva un crepaccio. L’ipotermia è stata indicata come una possibile causa del decesso.

I due episodi, avvenuti in ambienti alpini diversi ma accomunati dalla complessità delle condizioni operative, evidenziano ancora una volta quanto la montagna sappia essere imprevedibile. Le grandi cime del Monte Rosa e del Monte Bianco attirano ogni anno migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo e rappresentano una risorsa fondamentale per il turismo delle regioni alpine, ma richiedono preparazione, prudenza e una profonda conoscenza dei rischi.

Il cambiamento delle condizioni climatiche sta inoltre modificando rapidamente gli ambienti glaciali, rendendo più frequenti fenomeni come il deterioramento dei ponti di neve e l’instabilità di rocce e versanti. Una trasformazione che impone nuove sfide non solo agli alpinisti, ma anche ai sistemi di soccorso chiamati a intervenire in scenari sempre più complessi.

Dalla Valle d’Aosta al versante francese del Monte Bianco, il lavoro quotidiano dei soccorritori conferma il valore di una rete alpina preparata e specializzata. La montagna rimane un luogo di libertà, bellezza e scoperta, ma ricorda ogni giorno che il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza dei propri limiti restano le condizioni essenziali per poterla vivere in sicurezza.