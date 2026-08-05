Des actes, plus de promesses

Dopo mesi di segnalazioni, proteste e richieste di attenzione, il sopralluogo della Terza Commissione alle Case Giachetti ha costretto l’Arer a prendere atto delle criticità denunciate dai residenti. Ora però non bastano più rassicurazioni e dichiarazioni di buone intenzioni: servono risposte concrete, perché la dignità delle persone non può aspettare i tempi della politica.

Ci sono immagini che raccontano più di molte dichiarazioni. Un sopralluogo istituzionale in un quartiere popolare, con assessori, consiglieri regionali, vertici dell’Arer, tecnici e rappresentanti dei cittadini. Una fotografia perfetta della democrazia sul territorio. Peccato che, in questo caso, quella fotografia arrivi dopo anni e mesi di segnalazioni, richieste di intervento e disagi quotidiani vissuti dagli abitanti delle Case Giachetti.

La domanda che rimane sul tavolo è semplice e inevitabile: perché si è dovuto arrivare a un sopralluogo della Terza Commissione consiliare, presieduta dal sensibile Corrado Jordan, per vedere ciò che i residenti denunciavano da tempo?

Per settimane gli inquilini non hanno alzato la voce per il gusto della protesta. Hanno seguito una strada civile: hanno segnalato problemi, hanno raccolto una petizione, hanno cercato un confronto. Il Comitato “Una casa per tutti” ha rappresentato un disagio reale, quello di persone che non chiedevano privilegi ma semplicemente di poter vivere con maggiore serenità dentro un cantiere che dovrebbe migliorare le loro abitazioni e non trasformarsi in una fonte continua di difficoltà.

Anche il nostro giornale aveva raccolto e raccontato quelle preoccupazioni. Le segnalazioni erano arrivate. I problemi erano stati messi nero su bianco. Eppure la macchina dell’Arer, l’Agenzia regionale per l’edilizia residenziale, ha dato l’impressione di muoversi soltanto quando la questione è diventata politicamente impossibile da ignorare.

Ed è proprio questo il nodo che va affrontato. Le istituzioni non possono limitarsi a intervenire quando una protesta arriva sui giornali o quando una commissione consiliare decide di recarsi sul posto. Il ruolo di un ente pubblico non è quello di rincorrere le emergenze, ma di prevenirle. Chi gestisce patrimonio abitativo pubblico ha una responsabilità precisa: ascoltare chi in quelle case vive ogni giorno.

Durante il sopralluogo sono emersi elementi che confermano la fondatezza di molte denunce: l’utilizzo improprio dell’ascensore condominiale come montacarichi di cantiere, gli allacciamenti delle imprese ai contatori privati degli inquilini, la gestione dei materiali e dei rifiuti nelle aree comuni. Problemi che non dovevano essere scoperti grazie alla presenza di una commissione politica, ma che avrebbero dovuto essere affrontati attraverso un controllo costante del cantiere.

Ora l’Arer annuncia interventi immediati e richiama le imprese al rispetto delle regole. È un passo necessario, ma arriva dopo un ritardo che non può essere ignorato. Perché ogni giorno passato senza soluzione è stato un giorno vissuto da famiglie e persone fragili in una situazione di disagio.

La politica, in questa vicenda, deve evitare un errore frequente: confondere la presenza con l’azione. Essere sul posto è importante, ma non basta. Una stretta di mano, una dichiarazione davanti ai cittadini o una fotografia di gruppo non risolvono un problema. La credibilità delle istituzioni si costruisce dopo, quando i riflettori si spengono e rimane soltanto il lavoro da fare.

Il rischio delle passerelle esiste sempre, soprattutto quando un problema diventa pubblico. Ciò che conta, però, non è giudicare le intenzioni di chi arriva sul posto, ma verificare i risultati di chi ha il compito di intervenire. E i risultati, alle Case Giachetti, dovranno essere visibili: meno disagi, maggiore pulizia, rispetto delle regole, sicurezza e attenzione verso gli abitanti.

La riqualificazione del complesso resta un intervento importante. L’investimento pubblico, il recupero delle soffitte e la possibilità di ottenere circa 30 nuovi alloggi rappresentano un’opportunità per il quartiere e per la città di Aosta. Ma nessun progetto di rigenerazione può essere considerato davvero riuscito se nel frattempo chi già vive quegli spazi viene lasciato solo ad affrontare le conseguenze dei lavori.

La lezione delle Case Giachetti dovrebbe essere chiara: i cittadini non sono un intralcio nei processi amministrativi, sono il primo punto di riferimento dell’azione pubblica. Le loro segnalazioni non devono essere ascoltate soltanto quando diventano una questione politica, ma nel momento in cui vengono presentate.

Adesso l’Arer ha una possibilità: dimostrare che quelle promesse non sono soltanto una risposta all’emergenza del momento, ma l’inizio di un cambio di metodo. Perché alla fine resterà una sola cosa a parlare: non le parole pronunciate durante un sopralluogo, ma le condizioni reali in cui continueranno a vivere gli abitanti delle Case Giachetti.

Il tempo delle promesse è finito. Ora è il tempo dei fatti.

Fatti basta promesse

Après des mois de signalements, de protestations et de demandes d’attention, la visite de la troisième Commission aux Cases Giachetti a contraint l’Arer à prendre acte des difficultés dénoncées par les habitants. Désormais, les assurances et les déclarations de bonnes intentions ne suffisent plus : il faut des réponses concrètes, car la dignité des personnes ne peut pas attendre les rythmes de la politique.

Certaines images en disent plus que de nombreux discours. Une visite institutionnelle dans un quartier populaire, avec des élus, des conseillers régionaux, les responsables de l’Arer, des techniciens et des représentants des citoyens. Une photographie parfaite de la démocratie sur le terrain. Dommage que, dans ce cas précis, cette image arrive après des mois et des années de signalements, de demandes d’intervention et de difficultés quotidiennes vécues par les habitants des Cases Giachetti.

La question qui reste posée est simple et incontournable : pourquoi a-t-il fallu attendre une visite de la troisième Commission du Conseil régional, présidée par le sensible Corrado Jordan, pour constater ce que les habitants dénonçaient depuis longtemps ?

Pendant des semaines, les locataires n’ont pas élevé la voix par simple goût de la contestation. Ils ont choisi une voie responsable : ils ont signalé les problèmes, recueilli une pétition et recherché le dialogue. Le Comité « Une maison pour tous » a porté l’expression d’un malaise réel, celui de personnes qui ne demandaient aucun privilège, mais simplement de pouvoir vivre plus sereinement au milieu d’un chantier qui devrait améliorer leurs logements et non devenir une source permanente de difficultés.

Notre journal avait également recueilli et relayé ces préoccupations. Les signalements existaient. Les problèmes avaient été clairement exposés. Pourtant, la machine de l’Arer, l’Agence régionale pour le logement résidentiel, a donné l’impression de ne se mettre réellement en mouvement qu’au moment où la situation est devenue politiquement impossible à ignorer.

C’est précisément ce point qui doit être affronté. Les institutions ne peuvent pas se contenter d’intervenir lorsque la contestation arrive dans les journaux ou lorsqu’une commission décide de se rendre sur place. Le rôle d’un organisme public n’est pas de courir derrière les urgences, mais de les prévenir. Ceux qui gèrent le patrimoine de logement public ont une responsabilité précise : écouter celles et ceux qui vivent chaque jour dans ces habitations.

Lors de la visite, plusieurs éléments ont confirmé le bien-fondé de nombreuses dénonciations : l’utilisation inappropriée de l’ascenseur de l’immeuble comme monte-charge de chantier, les branchements des entreprises sur les compteurs électriques privés des locataires, ainsi que la gestion des matériaux et des déchets dans les espaces communs. Des problèmes qui n’auraient pas dû être découverts grâce à la présence d’une commission politique, mais qui auraient dû être traités dans le cadre d’un suivi permanent du chantier.

Aujourd’hui, l’Arer annonce des interventions immédiates et rappelle les entreprises à leurs obligations. C’est une étape nécessaire, mais elle intervient après un retard qui ne peut pas être ignoré. Car chaque journée passée sans solution a représenté une journée supplémentaire de difficultés pour des familles et des personnes fragiles.

Dans cette affaire, la politique doit éviter une erreur fréquente : confondre présence et action. Être sur place est important, mais cela ne suffit pas. Une poignée de main, une déclaration devant les habitants ou une photo de groupe ne règlent pas un problème. La crédibilité des institutions se construit après, lorsque les projecteurs s’éteignent et qu’il ne reste que le travail à accomplir.

Le risque d’une opération de communication existe toujours, surtout lorsqu’un problème devient public. Ce qui compte cependant, ce n’est pas de juger les intentions de ceux qui se déplacent sur le terrain, mais de vérifier les résultats de ceux qui ont la responsabilité d’agir. Et ces résultats, aux Cases Giachetti, devront être visibles : moins de désagréments, davantage de propreté, respect des règles, sécurité et attention portée aux habitants.

La rénovation du complexe reste une intervention importante. L’investissement public, la récupération des combles et la possibilité de créer environ 30 nouveaux logements représentent une opportunité pour le quartier et pour la ville d’Aoste. Mais aucun projet de réhabilitation ne peut être considéré comme une véritable réussite si, dans le même temps, les personnes qui vivent déjà dans ces lieux sont laissées seules face aux conséquences des travaux.

La leçon des Cases Giachetti devrait être claire : les citoyens ne sont pas un obstacle aux procédures administratives, ils sont le premier point de référence de l’action publique. Leurs signalements ne doivent pas être pris en considération uniquement lorsqu’ils deviennent une question politique, mais dès le moment où ils sont formulés.

Désormais, l’Arer a une possibilité : démontrer que ces engagements ne sont pas seulement une réponse à l’urgence du moment, mais le début d’un changement de méthode. Car au final, une seule chose restera visible : non pas les paroles prononcées lors d’une visite sur le chantier, mais les conditions réelles dans lesquelles continueront à vivre les habitants des Cases Giachetti.

Le temps des promesses est terminé. Le temps des actes est venu.