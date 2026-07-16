La scuola non va in vacanza in corsia: ai bambini malati lo Stato e la Regione devono garantire i diritti, non la beneficenza

C'è un'immagine che dovrebbe interrogare la coscienza civile e politica del Paese. Da una parte le scuole chiuse per la pausa estiva, dall'altra le stanze degli ospedali pediatrici dove il tempo continua a essere scandito da terapie, esami clinici e ricoveri. Per quei bambini la malattia non conosce vacanze. Eppure, troppo spesso, proprio durante l'estate si interrompe uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione: quello all'istruzione.

È il messaggio forte lanciato dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che invita le istituzioni, il mondo della scuola e l'opinione pubblica ad aprire una riflessione nazionale sul valore della Scuola in Ospedale, una delle esperienze più significative ma anche meno conosciute del sistema educativo italiano.

Secondo il presidente del CNDDU, Romano Pesavento, la scuola in ospedale rappresenta molto più di un servizio didattico. È il luogo in cui lo Stato continua a riconoscere il bambino come persona, studente e cittadino, anche quando la malattia rischia di interrompere il normale percorso di crescita. Quando un insegnante entra in una stanza di degenza con libri e quaderni, infatti, "non porta soltanto una lezione: restituisce al bambino la possibilità di riconoscersi ancora come studente, come protagonista della propria storia e come cittadino titolare di diritti".

Il Coordinamento esprime profonda riconoscenza ai docenti impegnati quotidianamente nei reparti ospedalieri, professionisti che trasformano gli spazi della cura in autentiche comunità educanti. La loro attività dimostra come l'educazione non coincida con un'aula scolastica, ma con una relazione capace di generare fiducia, resilienza e speranza, evitando che il ricovero diventi anche un isolamento educativo.

Ma è proprio da questa esperienza che emerge una questione politica destinata a far discutere. Se le cure mediche proseguono senza interruzioni durante i mesi estivi, perché il diritto allo studio dovrebbe fermarsi? È una domanda che investe direttamente il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero della Salute, le Regioni e il Parlamento, chiamati a decidere se la continuità educativa debba essere considerata un diritto effettivamente esigibile oppure una possibilità subordinata alle disponibilità organizzative.

Il CNDDU sottolinea come non si tratti di un semplice problema amministrativo, bensì di una scelta culturale che misura la qualità democratica del Paese. La vera discriminazione, infatti, non deriva dalla malattia, ma dal rischio che proprio i bambini più fragili vedano sospesi, insieme alla normalità della vita quotidiana, anche i propri diritti fondamentali. In questa prospettiva, gli articoli 3 e 34 della Costituzione, che sanciscono rispettivamente il principio di uguaglianza sostanziale e il diritto all'istruzione, non possono restare dichiarazioni di principio, ma devono tradursi in strumenti concreti di tutela.

Accanto ai docenti operano medici, infermieri, psicologi, pedagogisti, educatori, volontari, operatori della pet therapy e associazioni del Terzo Settore. Una rete preziosa che accompagna i piccoli pazienti nel percorso di cura. Tuttavia, osserva il Coordinamento, la generosità del volontariato non può sostituire le responsabilità dello Stato. La solidarietà rappresenta un valore straordinario, ma non può diventare il rimedio alle carenze delle istituzioni. I diritti fondamentali non possono dipendere dalla disponibilità di volontari o da risorse occasionali: devono essere garantiti stabilmente dalla Repubblica.

Dietro questa riflessione emerge anche un tema economico e sociale. Investire nella continuità educativa per gli studenti lungodegenti significa investire nel loro futuro, limitando gli effetti dell'emarginazione scolastica, riducendo il rischio di dispersione e favorendo un più sereno reinserimento nel percorso formativo una volta conclusa la degenza. È una scelta che richiede risorse e organizzazione, ma che restituisce valore all'intero sistema sanitario ed educativo, perché considera la persona nella sua interezza e non soltanto nella dimensione clinica.

Il Coordinamento auspica quindi l'apertura di un confronto nazionale per individuare modelli innovativi che consentano agli studenti ricoverati di mantenere un percorso educativo continuo anche durante il periodo estivo. Sarebbe un passo concreto verso una scuola realmente inclusiva e coerente con i principi costituzionali e con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La questione, in fondo, riguarda l'intero Paese e interpella direttamente chi governa. La politica ama richiamare i valori dell'inclusione, dell'uguaglianza e della centralità della persona. È arrivato il momento di dimostrare che quelle parole hanno un significato concreto. Perché ogni volta che un bambino ricoverato può continuare a studiare, la Repubblica mantiene la promessa fatta dalla Costituzione. Ogni volta che quella continuità si interrompe, non si ferma soltanto una lezione: si incrina la credibilità delle istituzioni. Ed è proprio dalla capacità di tutelare chi è più fragile che si misura la qualità di una democrazia e la responsabilità della sua classe dirigente.