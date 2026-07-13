Inaugurato il nuovo Parco della Lettura di Villa Michetti: un nuovo spazio di cultura, natura e comunità nel cuore di Pont-Saint-Martin (Foto)

Giovedì 9 luglio alle ore 18:00, presso la prestigiosa cornice di Villa Michetti a Pont-Saint-Martin, è stata ufficialmente inaugurato e aperto al pubblico: il Parco della Lettura di Villa Michetti.

Si tratta di intervento nato dalla collaborazione tra amministrazione, uffici comunali, progettisti e cittadini, che testimonia l’importanza della continuità amministrativa nella realizzazione di opere capaci di generare valore per la comunità.

Non si tratta solamente della realizzazione di un nuovo spazio verde, ma della restituzione alla cittadinanza di un luogo che torna a vivere e a generare relazioni, cultura e partecipazione.

A tagliare il nastro è stata il Vice Sindaco, Martine Peretto, intervenuta in vece del Sindaco Marco Sucquet, impossibilitato a partecipare all’evento. Alla cerimonia hanno esposto l'opera nei differenti aspetti l'Assessore alla Cultura Fabio Badery, l'Assessore ai Lavori Pubblici Walter Cretaz, e dell'Arch. Nicoletta Gallina, progettista del parco. Presente alla manifestazione tra le fila dell’Amministrazione Comunale intervenuta anche l'Arch. Ferruccio Parisio, attuale Presidente del Consiglio Comunale e già Assessore ai Lavori Pubblici nella precedente legislatura che ha seguito l'iter nel corso del proprio mandato, essendo il Parco un’opera in continuità amministrativa tra le due legislature guidate dal sindaco Sucquet.

L'idea del Parco della Lettura affonda le sue radici in un momento storico complesso. Nel settembre 2020, l'Amministrazione Comunale e la Commissione di Gestione della Biblioteca "Mons. Giuseppe Capra" promossero in occasione dei 120 anni dell’edificazione di Villa Michetti la mostra "Villa Michetti – Storia di una casa", curata da Luciana Pramotton. Quell'esposizione, presentata in piena emergenza Covid-19, patì le restrizioni protettive che ne limitarono la fruizione da parte del pubblico.

Proprio da quelle avversità e dal forte desiderio di superare quel periodo complesso di limitazioni e distanza sociale è scaturita la scintilla: la volontà di tornare a vivere appieno la natura e la socialità ha fatto nascere l'idea di creare un nuovo spazio culturale all'aperto con un’identità precisa legata alla lettura, complementare alle aree verdi generiche già esistenti sul territorio.

L'intervento ha permesso così di dare continuità alla proposta culturale di Villa Michetti e, contemporaneamente, di recuperare e restituire alla collettività un'area verde centrale, fino ad allora sconosciuta ai più e poco valorizzata.

Il Parco della Lettura si inserisce quindi in un percorso più ampio di valorizzazione di Villa Michetti, quale dal 1996 Centre Culturel e sede della Biblioteca Comunale “Mons. Giuseppe Capra”, punto di riferimento culturale per la comunità e luogo di numerose iniziative rivolte ai cittadini.

Gli utenti nel Parco posso usufruire dei numerosi servizi già offerti dalla Biblioteca, quale la consultazione di libri, ma anche la lettura di quotidiani e riviste acquistate per gli utenti con continuità.

Con il Parco della Lettura, Pont-Saint-Martin aggiunge un nuovo luogo di incontro: uno spazio dove il verde incontra la cultura e dove ogni cittadino può trovare un momento di lettura, tranquillità e condivisione.

In perfetto connubio con questa genesi, nell'aula del Centre Culturel è stata riaperta proprio una sintesi della mostra originaria, focalizzata sulle numerose "vite" della dimora fino alla sua attuale veste di Centre Culturel e di sede della Biblioteca Comunale. La mostra ospitata presso il Centre Culturel di Villa Michetti è visitabile negli orari della biblioteca fino al 25 luglio 2026.

I dettagli tecnici ed economici dell'opera

L’opera nel suo complesso è costata 315.000,00 euro comprensiva di studio tecnico e lavori. I lavori sono stati eseguiti come general contractor "Alex costruzioni Srl".

L'intervento ha riqualificato un parco verde di 1200 m², inserendolo in un contesto naturalistico di pregio con piante sempreverdi e aiuole stagionali.

Lo spazio è concepito come una vera e propria "biblioteca all'aperto" smart e comfort d'eccellenza:

Una cavea da 40 posti, pensata per ospitare incontri, presentazioni e piccoli eventi.

4 esclusive chaise longue dislocate nel verde per garantire il massimo relax dei lettori.

2 panchine

Un fontanile

3 innovative postazioni PC all'aperto, ideate per lo studio e il lavoro smart all'aria aperta.

La progettazione ha posto attenzione anche all’accessibilità e alla possibilità per tutti i cittadini di vivere questo spazio, indipendentemente dall’età e dalle diverse esigenze.

Il Parco vuole essere anche uno spazio dedicato ai giovani, allo studio e al lavoro digitale, offrendo un ambiente diverso dai luoghi tradizionali di apprendimento.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: progettisti, imprese, uffici comunali e quanti hanno collaborato affinché questo nuovo spazio diventasse realtà.

Linee guida per la fruizione e regole per il buon vivere comune

L'utilizzo del nuovo spazio culturale si affida alle medesime regole di buon senso, rispetto reciproco e condivisione che già caratterizzano la Biblioteca. Ciascun cittadino potrà frequentare liberamente l'area verde, avendo cura di favorire un clima ideale per il relax, lo studio e la lettura.

A questo scopo, l'Amministrazione suggerisce l'osservanza di precise linee guida per una convivenza armonica:

· Clima acustico: Per non compromettere la concentrazione e il relax degli utenti, si suggerisce di parlare a bassa voce all'interno di tutto il parco.

· Consumo di alimenti: Il parco accoglie con favore chi desidera consumare in tranquillità un piccolo pasto o uno spuntino rapido, magari mentre lavora o studia. Al contrario, altre attività a maggiore impatto aggregativo, quali feste organizzate o pic-nic, non sono consentite; la comunità può infatti contare su altre aree specificamente attrezzate e dedicate a tali scopi sul territorio comunale.

· Accesso ai cani: In linea con i regolamenti già in essere all'interno di Villa Michetti e della Biblioteca Comunale, l'accesso ai cani non è consentito. L'Amministrazione ricorda a questo proposito che il territorio offre altri spazi aperti specificamente strutturati e dedicati al gioco, allo svago e alle passeggiate libere con gli animali domestici.

Apertura e Orari

Il Parco della Lettura rappresenta la naturale appendice verde di questo lungo cammino ed è pronto a ospitare le attività estive 2026.

Il Parco seguirà gli orari dei servizi bibliotecari e/o dove è prevista la presenza di personale in Villa Michetti e sarà accessibile dal martedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

E’ ipotizzata la chiusura nel periodo invernale da novembre a febbraio, periodo poco fruibile per il meteo, la durata delle giornate e la posizione del parco stesso, tenuto conto di altri spazi già ora disponibili. Tale sospensione permetterà anche il mantenimento ed il ripristino del manto erboso.

La programmazione estiva 2026

Il Parco della Lettura rappresenta la naturale appendice verde di questo cammino e si attiva subito per animare l'estate della comunità. Per la stagione corrente sono state programmate le rassegne di cinema all'aperto e il rinomato corso di acquerello su carta bagnata intitolato "Le Atmosfere della Natura", cui si rimanda agli specifici comunicati stampa.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale "Mons. G. Capra" di Pont-Saint-Martin

Via della Resistenza 5, Pont-Saint-Martin (AO)