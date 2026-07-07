Nuova tomoterapia ad Aosta, investimento da 9 milioni di euro per la cura dei tumori

Una delle tecnologie più avanzate a livello mondiale nel campo della cura radioterapica dei tumori è in arrivo ad Aosta. Si tratta della nuova tomoterapia elicoidale dotata del sistema Radixact® con Synchrony®, un'acquisizione che posiziona la sanità locale ai massimi livelli tecnologici per il trattamento delle patologie oncologiche.

L'operazione rappresenta un investimento strategico congiunto da ben nove milioni di euro, finanziato in sinergia dall’Azienda USL e dalla Regione Valle d’Aosta. Il nuovo macchinario di ultima generazione, che sostituirà la vecchia strumentazione ormai dismessa e smontata nei giorni scorsi all'interno dei reparti ospedalieri, diventerà pienamente operativo ed entrerà in funzione entro la fine dell’anno in corso.

Al fine di evitare qualsiasi interruzione nell'erogazione delle cure e per tutelare la salute dei pazienti durante la delicata fase dei lavori di smantellamento, cantiere e successiva installazione della nuova apparecchiatura, l'Azienda USL ha predisposto un piano straordinario. Tutti i trattamenti radioterapici programmati saranno infatti pienamente garantiti presso l’Ospedale di Ivrea, grazie all'attivazione di una specifica convenzione dedicata siglata per coprire l'intero periodo di transizione fino all'inaugurazione del nuovo polo tecnologico aostano.