Caldo record, triplicano gli svenimenti tra gli anziani: l'Usl lancia l'allarme

Le temperature eccezionalmente elevate che stanno interessando la Valle d'Aosta non sono più soltanto un disagio, ma stanno diventando un problema sanitario concreto. Il caldo intenso di questi giorni si riflette infatti direttamente sull'attività del Pronto soccorso dell'ospedale "Parini" di Aosta, dove i medici stanno registrando un sensibile aumento dei casi riconducibili agli effetti delle alte temperature. Un segnale che conferma come le ondate di calore rappresentino ormai una vera emergenza di salute pubblica e richiedano comportamenti prudenti da parte di tutta la popolazione.

A fotografare la situazione è il direttore della Struttura complessa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Stefano Podio, che evidenzia come "negli ultimi dieci giorni siano triplicati gli accessi per sincopi da calore dovute a disidratazione e calo della pressione negli anziani ultra 75enni, spesso mentre si recano a fare la spesa nelle ore più calde della giornata".

Un dato che racconta più di qualsiasi previsione meteorologica gli effetti concreti del cambiamento climatico sulla popolazione più fragile. Gli anziani, infatti, tendono fisiologicamente a bere meno e assumono frequentemente farmaci antipertensivi che, associati al caldo, possono favorire bruschi abbassamenti della pressione arteriosa.

Per questo motivo Podio invita a bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, salvo diversa indicazione medica, a controllare regolarmente la pressione arteriosa e, qualora i valori risultino persistentemente bassi, a confrontarsi con il medico curante per valutare un eventuale adeguamento della terapia. Tra i consigli pratici figurano anche quello di evitare di alzarsi improvvisamente dal letto o dalla sedia e di non rimanere immobili in piedi per lungo tempo. Ai primi sintomi di svenimento, il medico suggerisce di sdraiarsi con le gambe sollevate oppure, se ciò non fosse possibile, di eseguire semplici manovre contropressorie, come stringere con forza i pugni, utili a contrastare temporaneamente il calo pressorio e prevenire la perdita di coscienza.

Le raccomandazioni dell'Azienda USL non riguardano però soltanto chi vive situazioni di fragilità sanitaria. L'invito rivolto a tutta la popolazione è quello di limitare le uscite nelle ore centrali della giornata, preferendo la mattina presto o il tardo pomeriggio, indossare abiti leggeri e cappelli, mantenere un'adeguata idratazione e prestare attenzione ai segnali che il corpo invia.

Particolarmente delicata è la situazione delle persone anziane, per le quali il ruolo di familiari e caregiver diventa determinante. Il direttore della Geriatria, Franz De La Pierre, richiama l'attenzione sulle cosiddette "bolle di calore", vale a dire abitazioni poco ventilate o cortili chiusi tra edifici dove la temperatura può raggiungere livelli particolarmente elevati. In questi ambienti è fondamentale favorire il ricambio dell'aria o utilizzare sistemi di climatizzazione.

De La Pierre sottolinea inoltre come molte persone anziane, soprattutto se affette da decadimento cognitivo, non percepiscano adeguatamente il rischio rappresentato dalle alte temperature e continuino le proprie abitudini senza modificare alimentazione, abbigliamento o attività quotidiane. Proprio per questo motivo, osserva lo specialista, la protezione passa soprattutto attraverso l'attenzione e la vigilanza di chi vive loro accanto.

Anche i pazienti affetti da patologie croniche devono affrontare con particolare prudenza le giornate più torride. Il direttore della Medicina interna, Giampaolo Carmosino, ricorda che il caldo può modificare l'effetto di alcuni farmaci, in particolare antipertensivi, diuretici e antipsicotici, aumentando il rischio di disidratazione, ipotensione e alterazioni della termoregolazione. "Con l'aiuto del proprio medico curante, e mai autonomamente", precisa Carmosino, "può essere necessario valutare una riduzione del dosaggio di alcune classi di farmaci". Durante le ondate di calore diventa inoltre ancora più importante monitorare regolarmente pressione arteriosa, glicemia e peso corporeo, indicatori preziosi per prevenire scompensi clinici.

Negli ambulatori dei medici di famiglia cresce intanto il numero di cittadini che chiede chiarimenti sulla corretta gestione delle terapie. Robert Camos, medico di medicina generale e referente dell'Aggregazione funzionale territoriale della Casa della Comunità di Donnas, invita gli assistiti a restare in casa durante le ore più calde, mantenere gli ambienti ben aerati e bere molta acqua, ricorrendo eventualmente anche ai sali minerali. Un principio resta però imprescindibile: nessuna terapia deve essere modificata senza il parere del proprio medico.

Massima attenzione viene infine dedicata ai bambini, in particolare ai neonati e ai lattanti. Il direttore della Pediatria e Neonatologia, Paolo Serravalle, ricorda che i più piccoli possiedono una capacità di termoregolazione ancora limitata e sono quindi particolarmente vulnerabili alla disidratazione e al colpo di calore. Anche un'esposizione breve e non protetta può risultare pericolosa. Le raccomandazioni della pediatria prevedono di evitare sole e attività fisica tra le 11 e le 17, offrire frequentemente acqua, privilegiare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura, scegliere indumenti chiari e in fibre naturali e, per i lattanti, aumentare la frequenza dell'allattamento nei giorni più caldi. L'uso del climatizzatore è consentito, purché la temperatura venga mantenuta intorno ai 24-25 gradi, evitando bruschi sbalzi termici.

L'ondata di calore che sta investendo la regione rappresenta dunque molto più di un fenomeno meteorologico eccezionale. I numeri registrati dal Pronto soccorso dimostrano come le conseguenze sanitarie siano già evidenti e impongano un cambio di atteggiamento collettivo. La prevenzione diventa il primo strumento di tutela, soprattutto in una società sempre più anziana e caratterizzata da un numero crescente di persone affette da patologie croniche. Proteggere i più fragili significa anche alleggerire la pressione sul sistema sanitario, trasformando semplici gesti quotidiani — bere di più, evitare le ore più calde e seguire con attenzione le indicazioni dei medici — in un investimento concreto per la salute dell'intera comunità.