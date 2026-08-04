Pubblicato il calendario di agosto degli ambulatori ad accesso diretto

L’Area territoriale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ha comunicato il calendario di agosto per l’apertura degli ambulatori ad accesso diretto. Il servizio, presidiato dai medici di Medicina generale, è rivolto ai cittadini temporaneamente sprovvisti di medico di famiglia e ai turisti in vacanza nella regione. In caso di problemi di salute non gravi e privi di carattere di emergenza, la popolazione è invitata a rivolgersi a questi presidi per evitare di sovraccaricare l’unico Pronto Soccorso regionale.

Aperture nelle quattro Case della Comunità

Nella Casa della Comunità di Morgex (viale del Convento 5) l'ambulatorio sarà aperto dalle 16:00 alle 20:00 nei giorni 3, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 agosto; dalle 15:00 alle 20:00 nei giorni 10 e 12 agosto; dalle 14:00 alle 20:00 l'11 agosto; dalle 14:00 alle 22:00 il 13 agosto.

Presso la Casa della Comunità di Aosta (via G. Rey 3) il servizio sarà attivo dalle 08:00 alle 20:00 nei giorni 3, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 20 e 25 agosto; dalle 08:00 alle 17:00 il 27 agosto; dalle 08:00 alle 14:00 il 26 agosto; dalle 14:00 alle 20:00 nei giorni 4, 7, 11, 12, 18, 20, 21 e 25 agosto; con doppio turno 08:00-14:00 e 17:00-20:00 nei giorni 24 e 31 agosto; infine dalle 11:00 alle 20:00 il 28 agosto.

La Casa della Comunità di Châtillon (via E. Chanoux 119, accesso da via Pellissier 19) garantisce l'apertura dalle 16:00 alle 20:00 nei giorni 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 agosto.

La Casa della Comunità di Donnas (via Roma 105) rispetterà l'orario 16:00-20:00 nei giorni 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 agosto.

Presidi attivi nelle località turistiche

Per rispondere all'afflusso estivo, la USL ha attivato ambulatori anche nelle principali vallate:

A Champoluc (Consultorio, piazzale Ramey) l'apertura è prevista il 7 e 21 agosto dalle 16:00 alle 20:00.

A Brusson (Consultorio, località La Pila 1) il servizio sarà disponibile il 4, 6, 11, 13, 18 e 20 agosto dalle 16:00 alle 20:00.

A Gressoney-Saint-Jean (Sporthaus, località Tschoarde 1) l'ambulatorio aprirà il 4, 6, 7, 11, 13, 18, 20 e 21 agosto dalle 16:00 alle 20:00.

A Cogne (Ambulatorio, Villaggio Cogne 49) le visite si terranno il 6, 13, 27 e 31 agosto dalle 08:00 alle 12:00; il 10 agosto dalle 08:00 alle 10:00; il 4, 11 e 18 agosto dalle 09:30 alle 12:00.

A Valtournenche (Consultorio, località Crétaz 67) l'attività si svolgerà nei giorni 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20 e 21 agosto dalle 09:00 alle 12:00.

Inoltre, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 14:00, in tutte le Case della Comunità operano gli ambulatori infermieristici per risposte sanitarie immediate e orientamento del paziente, con prestazioni nei fine settimana previste su appuntamento.

Nei giorni festivi o nei momenti non coperti dagli ambulatori rimane attivo il servizio di Continuità assistenziale, mentre gli aggiornamenti in tempo reale sul calendario sono consultabili sul sito aziendale ausl.vda.it.