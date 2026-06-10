Autonomia differenziata in sanità, il nodo delle disuguaglianze: GIMBE chiede lo stop all’iter

L’autonomia differenziata in sanità torna al centro dello scontro istituzionale e tecnico. E lo fa con un avvertimento molto netto: così com’è impostata, rischia di accentuare le disuguaglianze invece di ridurle.

A dirlo è la Fondazione Fondazione GIMBE, intervenuta in audizione al Senato sugli schemi di pre-intesa che coinvolgono Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Il punto politico e tecnico è semplice solo in apparenza: quattro Regioni che chiedono le stesse nuove competenze, ma partono da situazioni sanitarie profondamente diverse.

Nel Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA 2023 emergono differenze marcate:

Veneto: 288 punti (miglior performance)

Piemonte: 270

Lombardia: 257

Liguria: 219 (inadempiente in una macro-area)

Tradotto: non tutte le Regioni garantiscono allo stesso modo i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni che dovrebbero essere garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

E qui GIMBE alza il sopracciglio: se già oggi l’uniformità non c’è, ha senso devolvere ulteriori competenze senza prima correggere il divario?

Altro indicatore chiave: la mobilità sanitaria.

Lombardia: +645,8 milioni €

Veneto: +212,1 milioni €

Piemonte: -20,7 milioni €

Liguria: -74,4 milioni €

In pratica, alcune Regioni attraggono pazienti (e risorse), altre li “perdono” verso fuori regione. È uno dei segnali più evidenti di un sistema sanitario che non viaggia alla stessa velocità ovunque.

Secondo dati ISTAT 2024:

Lombardia: 10,3% rinuncia a cure

Liguria: 10,1%

Piemonte: 9,2%

Veneto: 7,9%

Il dato è pesante: anche nelle Regioni considerate più “forti”, una quota significativa di cittadini rinuncia a visite o esami. Non per scelta, ma per difficoltà di accesso.

Altro fronte critico è il personale sanitario. Le differenze sono nette, soprattutto negli infermieri:

Liguria: 6,86 ogni 1.000 abitanti

Lombardia: 3,80 ogni 1.000 abitanti

Una forbice enorme, che incide direttamente su tempi di attesa e qualità dell’assistenza.

Secondo GIMBE, senza una definizione chiara dei LEP sanitari e senza un sistema di monitoraggio nazionale dell’equità, le nuove competenze potrebbero produrre tre effetti:

più competizione tra Regioni per attrarre professionisti e strutture

maggiore spazio al privato convenzionato

aumento delle disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure

Non è un attacco all’autonomia in sé, ma al contesto in cui verrebbe applicata: un SSN già sotto pressione e con finanziamenti insufficienti.

E la Valle d’Aosta?

Qui il discorso cambia prospettiva perché la Valle d'Aosta è già in una condizione “speciale” dentro il sistema sanitario italiano.

Essendo Regione a statuto speciale e molto piccola, la Valle d’Aosta:

gestisce in autonomia la sanità regionale

ha un sistema fortemente integrato con il Piemonte per la alta complessità (soprattutto Torino)

presenta storicamente una buona copertura dei LEA, ma con forte dipendenza dalla mobilità passiva per alcune specialità

In altre parole: formalmente autonoma, ma strutturalmente “interconnessa”.

Il punto critico, visto con la lente GIMBE, è proprio questo: regioni piccole e periferiche come la Valle d’Aosta rischiano di non avere abbastanza massa critica per reggere da sole l’ulteriore frammentazione del sistema, soprattutto su personale e tecnologie.

E qui c’è il paradosso politico interessante: mentre alcune Regioni grandi chiedono più autonomia per rafforzarsi, quelle piccole hanno già autonomia ma restano dipendenti fuori regione per garantire prestazioni complesse.

La richiesta della Fondazione GIMBE è netta: sospendere l’iter o introdurre una moratoria fino a quando non saranno definiti:

i LEP sanitari

i costi standard reali

un sistema indipendente di monitoraggio dell’equità

Senza questi elementi, l’autonomia differenziata rischia di non essere una riforma del sistema sanitario, ma una sua ulteriore frammentazione.