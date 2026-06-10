Sanità, ad Aosta debutta la nuova autoemoteca dell'Azienda USL

Una nuova risorsa per potenziare la raccolta di sangue sul territorio regionale.

In occasione della settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, venerdì 12 giugno l’Azienda USL della Valle d’Aosta e l’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali invitano la cittadinanza a visitare la nuova Autoemoteca, che sarà esposta in Piazza Chanoux ad Aosta, di fronte all’ingresso dell’Hotel des États.

Dalle ore 11:00 alle 18:00 il personale AUSL sarà a disposizione per presentare il nuovo mezzo, progettato per avvicinare ulteriormente la donazione di sangue ai cittadini e rafforzare la raccolta sul territorio regionale.

Accanto all’Autoemoteca saranno presenti due gazebo informativi gestiti dai volontari di FIDAS Valle d’Aosta e AVIS Valle d’Aosta, che illustreranno l’importanza della donazione e forniranno informazioni a chi desidera diventare donatore.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le Associazioni e con il patrocinio del Comune di Aosta, rappresenta un’occasione per sensibilizzare la popolazione sul valore di un gesto semplice ma fondamentale per garantire cure e salvare vite.