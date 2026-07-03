Casino de la Vallée, un primo semestre all'insegna del rilancio e della crescita VIP

La Casa da Gioco di Saint-Vincent archivia il mese di giugno 2026 con un bilancio decisamente positivo, registrando introiti complessivi pari a 5.422.398 euro. Si tratta del secondo miglior risultato ottenuto negli ultimi cinque anni, un dato che si colloca al di sopra della media del periodo 2022–2026, attestata a 5.351.313 euro.

Questa stabilità finanziaria conferma in modo evidente l’efficacia del percorso di risanamento e rilancio intrapreso da CAVA spa. Da inizio anno, infatti, gli introiti complessivi hanno raggiunto quota 37.951.462 euro, una cifra perfettamente in linea con i piani aziendali e in continuità con il trend positivo espresso nelle ultime stagioni.

A trainare questi risultati è soprattutto l'importante incremento della clientela di fascia alta. Gli ingressi dei clienti VIP hanno fatto registrare un balzo in avanti del 33% rispetto a giugno 2025, consolidando una crescita del 20% nei primi sei mesi dell'anno.

Questo incremento dimostra la rinnovata attrattività della Casa da Gioco, la qualità delle strutture ricettive collegate e il prestigio immutato del Comune di Saint-Vincent. In termini assoluti, gli accessi totali alla struttura nel mese di giugno sono aumentati del 15%, raggiungendo le 26.787 unità rispetto alle 23.278 del giugno precedente, portando il bilancio del primo semestre a un incoraggiante più 2%.

Analizzando l'andamento dei comparti di gioco, i tavoli si confermano in ottima salute con introiti lordi pari a 2.391.939 euro e una crescita del 4% rispetto allo stesso mese del 2025. All'interno di questo segmento si evidenziano i risultati eccellenti di Craps e Punto Banco, che superano abbondantemente i già positivi riscontri dell'anno scorso.

Estremamente brillante anche la performance del Poker Texas Hold’em, capace di raddoppiare nei primi sei mesi del 2026 gli introiti lordi maturati nello stesso periodo del 2025. Sul fronte dei giochi elettronici si registra invece una flessione del 10%, dovuta principalmente alla vincita di numerosi jackpot, con un incasso che si attesta comunque a 3.030.459 euro.

Il quadro economico del polo del divertimento è completato dall'eccellente andamento del Grand Hôtel Billia, che nei primi sei mesi del 2026 consolida una crescita costante e vigorosa. Il fatturato di produzione totale lorda del semestre ha raggiunto i 7.782.000 euro, segnando un incremento del 18,89% rispetto ai 6.545.000 euro dello scorso anno.

Ottimi segnali giungono anche dalle vendite dirette verso la clientela pagante, che si attestano a 3.508.000 euro con una crescita del 3,5%. Il solo mese di giugno ha mostrato una performance particolarmente brillante per il comparto alberghiero, chiudendo con 652.000 euro di vendite dirette e un incremento del 12,16% rispetto ai 582.000 euro del giugno 2025.

Numeri, questi, che certificano la solidità delle strategie commerciali adottate e il costante apprezzamento da parte degli ospiti.