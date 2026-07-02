Incendio boschivo a Sarre, in azione elicottero e squadre di soccorso

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Sarre, dove un incendio boschivo è divampato in località Pléod, rendendo necessario un imponente intervento del sistema regionale di protezione civile.

L'allarme è scattato poco prima delle 20, quando la Protezione civile ha disposto l'attivazione dell'elicottero SA3 per supportare le operazioni di spegnimento dall'alto e contenere l'avanzata delle fiamme in un'area particolarmente delicata.

Sul luogo dell'incendio sono rapidamente confluiti gli uomini del Nucleo Antincendio Boschivo del Corpo Forestale valdostano, affiancati dai Vigili del fuoco professionisti e dai Vigili del fuoco volontari, impegnati in un'azione coordinata sia da terra sia con il supporto aereo.

La situazione ha destato particolare attenzione poiché il fronte del fuoco si trovava a circa 300 metri dalle abitazioni, circostanza che ha richiesto un intervento tempestivo per evitare qualsiasi rischio per la popolazione e per gli edifici presenti nella zona.

Grazie al lavoro congiunto delle squadre operative, l'incendio è stato posto sotto controllo. I soccorritori stanno ora completando lo spegnimento dei numerosi focolai residui e le operazioni di bonifica, indispensabili per scongiurare eventuali riprese delle fiamme favorite dal vento o dal calore residuo.

Resta alta l'attenzione fino alla completa estinzione del rogo, mentre saranno successivamente accertate le cause che hanno provocato l'incendio.