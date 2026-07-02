La politica valdostana e l'arte di stupirsi dell'ovvio

C'è una cosa che in Valle d'Aosta non manca mai: la capacità di stupirsi nel momento sbagliato. L'inchiesta sul presunto sistema di riciclaggio al Casinò de la Vallée — con 33 indagati, funzionari "infedeli", milioni di euro sequestrati e l'amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Torino — ha prodotto il solito copione: politici che spalancano gli occhi come se avessero scoperto un traffico di cocaina nel refettorio delle Orsoline.

Peccato che non siamo alle Orsoline. Siamo in un casinò, cioè in un luogo dove il denaro entra, esce, circola, evapora e ricompare, e dove il confine tra legalità e tentazione è sottile quanto la carta delle fiches. È un ambiente che, per sua natura, richiede controlli rigorosi, competenze elevate e una vigilanza costante, proprio perché rappresenta un'attrazione inevitabile per chi cerca di ripulire denaro di provenienza illecita.

La domanda, allora, è semplice: di cosa vi stupite? Di cosa si stupisce una classe politica che da decenni pretende di gestire una casa da gioco come fosse un ufficio postale? Una politica che nomina amministratori unici, poi li sostituisce con un Consiglio di amministrazione "più strutturato", come se il problema fosse la forma del contenitore e non la qualità di chi lo riempie. Una politica che sembra accorgersi soltanto oggi che attorno al casinò gravitano soggetti poco raccomandabili, quando la Guardia di Finanza li monitorava già dal 2023 e quando un collaboratore di un porteur era stato fermato al casello di Châtillon con 250 mila euro in contanti.

Secondo la Procura, il Casinò avrebbe funzionato come una vera e propria "lavatrice" di denaro sporco, con fiches utilizzate per simulare vincite e ripulire fondi provenienti da fatture false e reati fiscali. Un sistema che avrebbe coinvolto imprenditori, professionisti e due funzionari della casa da gioco, accusati di avere agevolato operazioni sospette in cambio di utilità personali. Non si tratta di un incidente imprevedibile né di un fulmine a ciel sereno. È piuttosto la conseguenza naturale di un modello gestionale che per troppo tempo ha oscillato tra ingenuità e presunzione, illudendosi di poter amministrare un casinò con la stessa mentalità con cui si governa un ente pubblico, tra burocrazia, formalismi e lentezze decisionali.

Non a caso il Tribunale di Torino parla di una vera e propria "colpa di organizzazione": procedure antiriciclaggio predisposte ma non realmente applicate, segnali di allarme ignorati, controlli inefficaci e una dirigenza incapace di reagire con tempestività. Il risultato è l'amministrazione giudiziaria per un anno e l'arrivo di professionisti esterni incaricati di riscrivere i modelli organizzativi e rafforzare il sistema dei controlli.

Il punto, però, è culturale prima ancora che tecnico. La politica valdostana continua a immaginare il Casinò come un luogo da "tenere pulito", quasi da moralizzare, dove la gestione debba essere affidata a figure rassicuranti, possibilmente locali e considerate "per bene". Ma un casinò non è un oratorio. È un'industria complessa, ad altissimo rischio operativo e finanziario, nella quale transitano enormi quantità di denaro. Servono competenze specifiche, esperienza internazionale, capacità di leggere i flussi finanziari e di anticipare le aree di rischio.

Invece di cercare manager con esperienze maturate nelle grandi realtà internazionali del gaming, la politica valdostana ha scelto ancora una volta la soluzione domestica: sostituire l'amministratore unico con un Consiglio di amministrazione. Una decisione presentata come sinonimo di governance più strutturata, visione strategica e maggiore collegialità. Ma sono formule che suonano bene nei comunicati stampa e che rischiano di rimanere soltanto slogan se non cambia la cultura manageriale. Cambiare la cornice non significa cambiare il quadro.

Il paradosso è tutto qui. Mentre la politica si affanna a manifestare "preoccupazione", "attenzione" e "ferma condanna" dei fatti emersi, il sistema è esploso proprio perché nessuno ha voluto prendere atto dell'evidenza. Un casinò attira inevitabilmente denaro e, insieme al denaro, anche chi cerca di riciclarlo. Un casinò richiede competenze manageriali di livello internazionale e sistemi di controllo sofisticati, non improvvisazioni regionali o logiche da partecipata pubblica.

La politica valdostana, quindi, non è stata ingenua. È stata impreparata. Ha confuso la moralità con la competenza, la forma con la sostanza, la prudenza con l'immobilismo. Oggi si ritrova con una casa da gioco sottoposta ad amministrazione giudiziaria, un'inchiesta che potrebbe allargarsi ulteriormente, una reputazione compromessa e un territorio costretto ad assistere allo spettacolo di istituzioni che recitano la parte degli increduli.

Il problema non è soltanto che il Casinò possa essere stato utilizzato per riciclare denaro. Il vero problema è che la politica valdostana non ha mai voluto accettare fino in fondo che il rischio, in una casa da gioco, è strutturale e permanente. Governarlo significa affidarsi a professionisti autentici, selezionati per competenze e risultati, non a figure di rappresentanza o a equilibri politici.

E c'è un'ultima ironia che merita di essere evidenziata. Il nuovo Consiglio di amministrazione finirà con il triplicare i costi della governance, senza alcuna garanzia di modificare davvero la sostanza delle cose. La pubblicità diceva: "Te e meglio di uno solo". Qui, invece, sembra prevalere la logica opposta: tre al posto di uno, ma senza ottenere tre volte più competenza. Anzi, rischiando semplicemente di moltiplicare le poltrone e le spese. Perché, a differenza delle offerte commerciali, nella buona amministrazione tre non si prendono al prezzo di uno. E, soprattutto, tre incompetenti non valgono mai un professionista.