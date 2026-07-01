Presentazione della nuova Guida dei castelli dedicata alle famiglie

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica informa che giovedì 2 luglio, alle ore 17,30, presso la sala conferenze del MAR-Museo Archeologico Regionale di piazza Roncas 12 ad Aosta, verrà presentato il volume dal titolo I castelli della Valle d’Aosta. Guida per famiglie, seconda pubblicazione della collana Junior del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

La guida, realizzata a cura della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione beni culturali in collaborazione con Babele editore, scritta da Stella Bertarione, funzionario regionale, e corredata dai disegni di Chiara Fedele, illustratrice di fama internazionale, si presenta come un itinerario guidato da una simpatica gattina chiacchierona di nome Chaty, che accompagnerà il lettore attraverso le stanze e i tesori dei castelli che fanno parte del sistema Valle d’Aosta Heritage.

Da Gressoney-Saint-Jean a Verrès, da Issogne a Fénis e Châtillon, fino ai castelli di Sarre, Aymavilles, Sarriod de La Tour e Introd, il percorso si snoda attraverso tutta la Valle, includendo anche lo spettacolare Forte di Bard e il Museo di Scienze Naturali E. Noussan, ospitato all’interno del castello di Saint-Pierre.