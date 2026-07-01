Riunione del COV sul problema dei rallentamenti al traffico in uscita dalla Regione nel fine settimana (Foto)

All’ordine del giorno, l’esame delle criticità e la valutazione delle possibili azioni da mettere in atto per gestire i flussi di traffico in uscita dal territorio regionale durante il fine settimana, ora fortemente condizionati dai cantieri sull’autostrada A5 (nelle tratte Nus-Châtillon e Verrès-Pont-Saint-Martin) e sulla Strada statale 26 (in corrispondenza di Arnad e Hône).

All’incontro, presieduto dal Capo di Gabinetto Paolo Di Nicuolo e dal Capo della Protezione civile Valerio Segor, erano presenti anche l’Assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Luigi Berstchy e l’Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente Davide Sapinet, sindaci e amministratori dei comuni della Bassa Valle interessati dai disagi alla viabilità locale e i rappresentanti di SAV e dell’ANAS.

ANAS e SAV hanno illustrato la situazione dei cantieri. SAV ha annunciato che il cantiere autostradale tra Nus e Châtillon sarà ultimato entro venerdì 3 luglio, mentre il cantiere nella tratta tra Verrès e Pont-Saint-Martin, lungo il quale non è possibile optare in tempi brevi per soluzioni a flussi dinamici dei sensi di marcia, permane fino a venerdì 24 luglio. Per ANAS, lungo la SS26, è garantita la presenza di movieri nel fine settimana per agevolare i flussi.

Per evitare il ripetersi della situazione creatasi la scorsa domenica, e soprattutto al fine di garantire la possibilità di intervento in caso di eventuali soccorsi, è stata prospettata l’organizzazione, per la giornata di domenica 5 luglio, tra le ore 15 e le ore 21, di un itinerario obbligatorio per senso di marcia: la Strada statale 26 sarà percorribile esclusivamente in direzione Sud, verso Pont-Saint-Martin, tra la rotonda di Echallod (Comune di Arnad) e la rotonda di Hône; i flussi veicolari in direzione Nord (a salire verso Aosta) saranno invece deviati sulla strada dell’Envers, che verrà regolamentata da ordinanze a senso unico nel tratto tra la rotonda di Hône e la rotonda della Grangia a Verrès.

Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli operativi per procedere alla verifica definitiva e all’attuazione di questa soluzione. La giornata di domenica 5 luglio servirà da test per valutare se questa organizzazione dei flussi produce vantaggi reali alla viabilità e possa quindi essere riproposta nei fine settimana successivi.