Il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Angelo Benessia, Ami de la Vallée d'Aoste

Insignito nel 2012 dell'onorificenza di Ami de la Vallée d'Aoste, l'avvocato Angelo Benessia ha mantenuto nel corso della sua vita un legame profondo con la nostra regione e con la comunità di Gressoney-La-Trinité, di cui era cittadino onorario. Attraverso il suo impegno, ha inoltre contribuito alla valorizzazione del Forte di Bard, nell'ambito del quale la Fondazione Compagnia di San Paolo figura tra i soci fondatori, e della Valle d'Aosta, cui lo legavano un sincero affetto e una costante attenzione.

Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze del Consiglio regionale.

Cordiali saluti.