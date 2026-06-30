Il cordoglio della Valle d’Aosta per la morte di Angelo Benessia

La Presidenza della Regione e l’Amministrazione comunale di Gressoney-La-Trinité esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Angelo Benessia, illustre giurista e figura di primo piano della vita istituzionale, economica e culturale italiana, già Presidente della Compagnia di San Paolo.

Il Comune lo ricorda con particolare riconoscenza quale cittadino onorario di Gressoney-La-Trinité, titolo conferitogli in segno di stima per il profondo e autentico legame che lo univa alla comunità locale e a tutta la Valle d’Aosta. Un rapporto testimoniato anche dal riconoscimento di Ami de la Vallée d’Aoste, che la Regione gli conferì nel 2012, come espressione dell’affetto e dell’attenzione che ha sempre riservato al nostro territorio.

Con la sua scomparsa viene meno una personalità di grande autorevolezza, apprezzata per il rigore professionale, il senso delle istituzioni e la discrezione con cui ha saputo mettere le proprie competenze al servizio della collettività.

Le Amministrazioni regionale e comunale si uniscono al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene, esprimendo le più sincere condoglianze e la gratitudine della comunità di Gressoney-La-Trinité e di tutta la Regione per l’amicizia e la vicinanza che Angelo Benessia ha sempre dimostrato.

Il suo ricordo resterà vivo nella memoria della nostra comunità.