Aborto, quando la scelta non è davvero libera: il dovere di una società di non lasciare sola una donna

Ci sono immagini che, al di là delle opinioni e delle appartenenze, riescono a riportare l'attenzione su ciò che una società considera davvero prezioso. Una madre che, davanti a un edificio crollato, usa il proprio corpo per proteggere il figlio rappresenta una di queste immagini: nel mezzo della devastazione, quando tutto sembra perduto, resta una priorità assoluta, salvare una vita. È una scena che interroga perché racconta un istinto, ma anche un'idea di comunità: quella secondo cui davanti alla fragilità dell'altro non ci si volta dall'altra parte.

È da questa immagine che Massimiliano Menichetti sviluppa una riflessione sull'aborto, mettendo a confronto due rappresentazioni profondamente diverse della vita. Da una parte la madre che protegge il proprio figlio dalle macerie; dall'altra la politica che interviene attraverso una legge per modificare i limiti entro i quali è consentita l'interruzione di gravidanza. Due situazioni che, pur appartenendo a contesti completamente differenti, vengono utilizzate dall'autore per porre una domanda radicale: quanto è realmente libera una scelta quando una donna si trova davanti a una gravidanza vissuta come un problema senza alternative?

Nel testo, Menichetti richiama il caso del Massachusetts, negli Stati Uniti, e l'approvazione del Prioritizing Patient Access to Care Act, presentandolo come un ulteriore passaggio nel dibattito americano sull'accesso all'interruzione di gravidanza. La sua critica non si limita alla norma in sé, ma investe il significato della parola “cura” quando viene associata a una decisione che, nella sua prospettiva, interrompe una vita nascente. È una posizione apertamente contraria all'aborto, che parte da una convinzione precisa: la vita umana merita tutela anche nella fase prenatale.

L'autore allarga quindi lo sguardo all'Europa e cita il Lussemburgo e il Regno Unito, inserendoli in una lettura più ampia dell'evoluzione delle legislazioni sull'interruzione di gravidanza. Ma il punto centrale della sua riflessione non è soltanto giuridico. È soprattutto sociale. Menichetti contesta infatti l'idea che l'aborto possa essere considerato una scelta pienamente libera se, prima di arrivare a quella decisione, una donna non ha avuto accesso a un sistema capace di sostenerla concretamente.

È qui che il tema assume una dimensione politica ed economica. Dire a una donna che è libera di scegliere non è sufficiente, sostiene l'autore, se quella libertà non è accompagnata dalla possibilità concreta di scegliere anche di portare avanti la gravidanza. Il sostegno economico, i servizi sociali, l'assistenza psicologica, l'accompagnamento alla maternità, il sostegno alla casa e al lavoro diventano quindi elementi sostanziali della libertà e non semplicemente strumenti assistenziali.

La questione è particolarmente delicata perché una gravidanza inattesa può coincidere con precarietà economica, solitudine, difficoltà lavorative, conflitti familiari o assenza di una rete di sostegno. In questi casi la società può limitarsi a riconoscere formalmente un diritto oppure può interrogarsi sulle condizioni che rendono realmente praticabile un'alternativa. È su questo secondo terreno che la riflessione di Menichetti diventa più ampia: “Permettere invece una vera scelta per una donna significherebbe attivare percorsi, sostegni psicologici, economici, spirituali, ma questo ha un costo infinitamente più alto in termini economici e di risorse”.

È una provocazione che può essere discussa anche da chi non condivide la posizione dell'autore sull'aborto. Perché la domanda sul sostegno alla maternità non appartiene esclusivamente a una parte politica o culturale. Una società che vuole favorire la natalità deve infatti chiedersi quanto siano accessibili i servizi per l'infanzia, quanto sia compatibile la maternità con il lavoro, quale sia il costo della casa e quanto siano efficaci le politiche di sostegno alle famiglie. Il problema dell'aborto, sotto questo profilo, si intreccia con una questione più generale: quanto una comunità sia disposta a investire per evitare che una persona si senta costretta a scegliere tra la propria stabilità economica e la nascita di un figlio.

Menichetti porta così il ragionamento sul terreno della responsabilità collettiva. Nel suo testo lo Stato non viene considerato soltanto come l'istituzione che stabilisce ciò che è legalmente consentito, ma come il soggetto chiamato a creare le condizioni perché la libertà non rimanga un concetto astratto. “Uno Stato appare in tutto il suo sguardo di lungimiranza e orizzonte quando si prende cura dei suoi cittadini”, scrive, collegando la tutela della vita a un'idea più generale di comunità capace di proteggere le persone più vulnerabili.

È proprio il concetto di vulnerabilità a rappresentare il cuore della riflessione. La donna che affronta una gravidanza difficile non dovrebbe essere lasciata sola, così come il bambino non dovrebbe essere considerato soltanto come una conseguenza della scelta adulta. Nella prospettiva dell'autore, la responsabilità della società consiste allora nel farsi carico di entrambi, creando una rete che renda possibile affrontare la difficoltà senza trasformarla automaticamente in una condanna.

Il confronto con le immagini della madre colombiana assume, in questo senso, un valore simbolico. Nelle macerie, osserva Menichetti, una comunità si mobilita per salvare una vita: “Non importa quante risorse servano: lo scopo è preservare la vita anche solamente una”. È una frase che condensa la sua tesi e sposta la discussione dal piano individuale a quello collettivo. Quanto siamo disposti a investire per proteggere una vita quando questa protezione comporta costi, sacrifici e responsabilità?

Il confronto, tuttavia, richiede anche di riconoscere la complessità delle situazioni concrete. Parlare di aborto significa confrontarsi con esperienze personali spesso dolorose e con donne che possono vivere una gravidanza in condizioni di paura, violenza, povertà o solitudine. Per questo una discussione seria non può ridursi né allo slogan della “libertà di scelta” né alla semplice condanna morale. Se davvero l'obiettivo è ridurre le situazioni nelle quali una donna considera l'aborto l'unica strada possibile, occorre costruire alternative credibili e accessibili, evitando che la maternità venga vissuta come una penalizzazione sociale.

La vera sfida, dunque, riguarda la capacità di trasformare i principi in politiche concrete. Servono servizi, risorse, tempi di lavoro compatibili con la famiglia, sostegno alla maternità, tutela dell'occupazione, accesso ai nidi, assistenza alle madri sole e una rete capace di intervenire prima che la difficoltà diventi disperazione. Sono investimenti che hanno certamente un costo, ma che possono essere letti anche come una scelta di lungo periodo sulla qualità della società.

Il valore della riflessione di Menichetti sta soprattutto nell'aver riportato il tema sul terreno della responsabilità collettiva. Si può condividere o meno la sua posizione sull'aborto, ma resta una domanda difficile da eludere: una libertà è davvero piena quando una delle alternative disponibili è resa impraticabile dalla solitudine, dalla povertà o dalla paura? E, soprattutto, una comunità può dirsi realmente solidale se interviene soltanto quando la tragedia è già avvenuta?

Forse è proprio qui che l'immagine della madre sotto le macerie acquista il suo significato più ampio. Una società non si misura soltanto dalla capacità di proclamare diritti, ma anche dalla disponibilità a sostenere concretamente chi attraversa il momento più fragile della propria esistenza. Salvare una vita dalle macerie è un gesto immediato e visibile. Costruire le condizioni perché una donna non si senta sola davanti a una gravidanza difficile è un lavoro molto più lungo, costoso e silenzioso. Ma è proprio in quella capacità di farsi carico della fragilità, prima che diventi una tragedia, che una comunità dimostra quanto valore attribuisca davvero alla vita.