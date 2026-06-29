Valle d'Aosta regina del riciclo del vetro: da CoReVe arrivano quasi 500 mila euro

La raccolta differenziata non è soltanto una buona pratica ambientale, ma rappresenta ormai una leva concreta di sviluppo economico per i territori. Lo dimostra la fotografia scattata da CoReVe, il Consorzio Recupero Vetro, che nel bilancio del 2025 incorona la Valle d'Aosta come la regione italiana più virtuosa nella raccolta degli imballaggi in vetro. Un primato che si traduce non soltanto in risultati ecologici, ma anche in risorse economiche destinate ai Comuni e ai gestori del servizio, premiando l'impegno dei cittadini e l'efficienza del sistema di raccolta.

Con 62,7 chilogrammi di vetro raccolti per abitante, la regione autonoma si colloca infatti al primo posto della graduatoria nazionale, superando ampiamente la media italiana, ferma a 40,6 chilogrammi pro capite. Un dato che testimonia la diffusione di comportamenti virtuosi da parte della popolazione e l'efficacia dell'organizzazione locale nella gestione dei rifiuti.

Questo risultato ha consentito ai Comuni valdostani e ai gestori delegati di ricevere da CoReVe 494.432 euro, nell'ambito dei 145,9 milioni di euro distribuiti complessivamente dal Consorzio in tutta Italia. Si tratta di risorse che vengono reinvestite per sostenere i servizi di raccolta differenziata e migliorare ulteriormente l'efficienza della gestione dei rifiuti urbani.

L'aspetto economico assume particolare rilevanza anche sotto il profilo industriale. La filiera nazionale del vetro rappresenta infatti uno dei comparti più strutturati dell'economia circolare italiana, con 37 stabilimenti dedicati alla produzione degli imballaggi e 19 impianti specializzati nel trattamento del rottame di vetro. Nel solo Nord Italia operano 26 vetrerie e 11 impianti di trattamento, un sistema altamente specializzato che garantisce occupazione qualificata, investimenti e un costante approvvigionamento di materia prima seconda destinata all'industria manifatturiera.

Nel complesso, i Comuni del Nord Ovest hanno ricevuto 45,2 milioni di euro, mentre l'intera area settentrionale ha beneficiato di 78,6 milioni di euro, con una crescita del 29,4% rispetto al 2024. La remunerazione media riconosciuta nel Nord ha raggiunto 73,75 euro per tonnellata, superiore alla media nazionale di 71,3 euro.

Il primato valdostano si inserisce in un contesto nazionale particolarmente positivo. Nel 2025 sono state riciclate in Italia 2.155.287 tonnellate di imballaggi in vetro, con un incremento del 2,5% rispetto all'anno precedente. Il tasso di riciclo ha raggiunto l'82,1%, superando con largo anticipo il traguardo europeo del 75% fissato per il 2030.

Anche la raccolta differenziata continua a crescere, superando 2,39 milioni di tonnellate. Ancora più significativo è il miglioramento della qualità del materiale raccolto: il 90% del vetro conferito è stato effettivamente avviato al riciclo, contro l'88,2% registrato nel 2024.

I benefici ambientali sono altrettanto rilevanti. Secondo CoReVe, il sistema ha consentito di risparmiare 408 milioni di metri cubi di gas naturale, preservare 3,9 milioni di tonnellate di materie prime ed evitare l'emissione di 2,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica, una quantità di CO₂ equivalente alla capacità di assorbimento di una foresta estesa per oltre tre quarti della superficie della Valle d'Aosta. A ciò si aggiunge un risparmio economico di 479 milioni di euro derivante dai minori conferimenti in discarica.

Persistono tuttavia profonde differenze territoriali. Il Nord raccoglie mediamente 46,7 chilogrammi per abitante, il Centro si ferma a 38 chilogrammi, mentre il Sud raggiunge appena 33,6 chilogrammi. All'estremo opposto della classifica si colloca la Sicilia, con 28,6 chilogrammi per abitante, meno della metà del dato valdostano.

Commentando i risultati, il presidente di CoReVe, Gianni Scotti, sottolinea come il 2025 abbia rappresentato "un anno di consolidamento e rafforzamento per il sistema del riciclo del vetro in Italia", nonostante un quadro economico caratterizzato da consumi deboli e dalla volatilità dei mercati delle materie prime seconde. Scotti evidenzia inoltre che "i risultati ottenuti dimostrano concretamente come la raccolta differenziata del vetro sia oggi una leva di sviluppo per i territori", spiegando come le risorse riconosciute ai Comuni sostengano i servizi pubblici mentre il vetro raccolto alimenta un comparto industriale capace di creare occupazione, attrarre investimenti e fornire materia prima all'industria nazionale. Da qui anche l'invito a continuare a investire nella qualità della raccolta, perché, conclude il presidente del Consorzio, "più il vetro è pulito e correttamente conferito, maggiore è il valore che può essere restituito ai territori e all'economia circolare italiana".

Per la Valle d'Aosta il riconoscimento va ben oltre una semplice classifica. Il primato nazionale certifica infatti la capacità di un territorio piccolo di trasformare comportamenti quotidiani in un vantaggio collettivo, dimostrando come le politiche ambientali possano generare benefici concreti per le amministrazioni locali, per l'economia e per i cittadini. Un risultato che rafforza anche l'immagine della regione come laboratorio di buone pratiche nel campo della sostenibilità e dell'economia circolare, settore destinato ad assumere un peso sempre maggiore nelle strategie di sviluppo dei territori.