Arpuilles, la torre che divide: tra rassicurazioni istituzionali e decisioni già scritte

A volte basta un palo nel posto sbagliato per riaprire una questione molto più grande della sua altezza. Ad Arpuilles il tema non è solo una torre per le telecomunicazioni di circa 30 metri, ma il modo in cui le decisioni sul territorio vengono percepite: lontane, già definite, sostanzialmente intoccabili. E infatti l’incontro tra Amministrazione e residenti ha avuto il sapore classico delle occasioni in cui il confronto c’è, ma la direzione sembra già tracciata.

I cittadini hanno portato sul tavolo preoccupazioni molto concrete: l’impatto su un’area considerata di pregio ambientale e paesaggistico, la prossimità ai nuclei abitati, il rischio di una trasformazione silenziosa ma permanente del contesto. Non è una contestazione ideologica, ma territoriale, quasi fisica. È la difesa di un equilibrio che, una volta rotto, non si ricompone con una dichiarazione d’intenti.

Al tavolo erano presenti il Sindaco Raffaele Rocco e gli assessori Simonetta Salerno, Alina Sapinet e Luca Tonino. La linea dell’Amministrazione è stata quella istituzionale: il progetto è in fase di esame presso il SUEL e gli uffici comunali sono chiamati a esprimere le proprie valutazioni urbanistiche nell’ambito dell’iter previsto. Formalmente ineccepibile, politicamente rassicurante, ma sostanzialmente già incanalato dentro un percorso autorizzativo che appare più tecnico che realmente aperto.

Il punto, però, è proprio questo. Quando si dice ai cittadini che “tutto sarà valutato con attenzione”, che “si terrà conto degli aspetti paesaggistici, ambientali e sanitari”, si sta descrivendo un processo che dovrebbe essere normale amministrazione, non una concessione straordinaria. Eppure la percezione, sul territorio, è un’altra: quella di un progetto che arriva già strutturato, con margini di modifica ridotti al minimo sindacale.

Non a caso, nel confronto è emersa una sensazione diffusa di scarsa incidenza reale delle osservazioni dei residenti sulle scelte finali. L’Amministrazione ha ribadito “la massima attenzione” e l’impegno a valutare eventuali soluzioni alternative, ma resta la domanda che circola tra le case della frazione: alternative a cosa, se la direzione è già definita?

È qui che si innesta la frattura politica più interessante. Non tanto sul singolo impianto, quanto sul metodo. Perché quando il territorio percepisce che le decisioni vengono calate dall’alto, la discussione non riguarda più la torre, ma il modello di governo del territorio. E il linguaggio istituzionale, con i suoi richiami alla “sostenibilità” e all’“interesse pubblico”, rischia di suonare come una formula di chiusura più che di apertura.

In questo senso, il parallelo evocato da alcuni residenti – non nelle sedi ufficiali ma nel sentire comune – è quello di una gestione che ricorda logiche centralistiche antiche, quasi da “marchesati di Casa Savoia”, dove il territorio veniva amministrato più che condiviso. Una forzatura storica, certo, ma utile a rendere l’idea di una distanza percepita tra decisione e comunità.

La questione delle telecomunicazioni, peraltro, non è marginale né rinviabile. La copertura digitale e infrastrutturale è un tema reale, ma proprio per questo dovrebbe essere affrontato con un livello di partecipazione più sostanziale e meno formale. Perché altrimenti il rischio è sempre lo stesso: trasformare un’esigenza collettiva in una imposizione localizzata, scaricata sul primo territorio disponibile.

Ad Arpuilles, frazione a circa 900 metri di quota sukka collina di Aosta, quindi, non si discute solo di un’infrastruttura alta 30 metri, ma di un metodo decisionale che continua a produrre un effetto prevedibile: cittadini preoccupati, amministrazione rassicurante, e la sensazione finale che tutto sia già deciso altrove e solo successivamente comunicato sul territorio.

Ed è proprio qui che la vicenda supera il caso specifico. Perché ogni volta che una comunità si sente ascoltata ma non realmente partecipe, la distanza tra istituzioni e cittadini non si colma: si consolida. E alla lunga diventa essa stessa il vero paesaggio da tutelare, o da ricucire.