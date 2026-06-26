Nasce ad Aosta l’Associazione Italo Tunisina: un ponte culturale e sociale tra Mediterraneo e Alpi

Ad Aosta arriva una nuova iniziativa che prova a mettere insieme diplomazia, società civile e territorio. Non è una di quelle sigle destinate a restare sulla carta: qui l’ambizione dichiarata è quella di costruire un vero canale stabile tra la comunità italiana e quella tunisina, partendo proprio dalla Valle d’Aosta e dal suo piccolo ma strategico contesto alpino.

L’annuncio porta la firma del Console Onorario della Repubblica Tunisina in regione, Diego Cappeddu, che ha promosso direttamente la nascita dell’Associazione Socio Economica Culturale Italo Tunisina, con sede ufficiale ad Aosta in Piazza Emile Chanoux, 28. Una collocazione non casuale, nel cuore istituzionale e simbolico della città.

L’idea di fondo è semplice nella forma ma complessa nella sostanza: trasformare i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo in qualcosa di continuativo, strutturato, non episodico. L’associazione, infatti, si propone di “promuovere e sostenere le relazioni bilaterali, agendo come veicolo per l’impegno culturale e sociale”, come viene sottolineato nella presentazione ufficiale. Tradotto: non solo diplomazia, ma anche presenza concreta sul territorio.

Il progetto punta su strumenti classici ma spesso sottoutilizzati: eventi, seminari, manifestazioni pubbliche e collaborazioni con realtà locali. L’obiettivo dichiarato è quello di stimolare percorsi di integrazione e inclusione, un tema che in una regione piccola come la Valle d’Aosta assume sempre un valore molto pratico, perché si traduce immediatamente in scuola, lavoro, servizi e relazioni quotidiane.

Interessante anche la dimensione istituzionale dell’iniziativa. L’associazione non si presenta come realtà isolata, ma come soggetto intenzionato a costruire una rete stabile con tutte le istituzioni valdostane, con l’idea di diventare un interlocutore riconoscibile nel panorama sociale ed economico regionale. In altre parole, non un club culturale, ma un attore che ambisce a sedersi – almeno simbolicamente – al tavolo delle politiche di integrazione.

Da un punto di vista politico, il segnale è tutt’altro che secondario. In una fase in cui il tema dell’integrazione migratoria spesso si consuma tra semplificazioni e contrapposizioni, la scelta di strutturare un organismo con radici diplomatiche e obiettivi sociali prova a spostare il discorso su un piano più operativo. Non è detto che ci riesca sempre, ma il tentativo di costruire canali formali invece di affidarsi solo all’informalità è già di per sé un elemento significativo.

Sul piano economico e sociale, il richiamo alla “partnership dinamica e orientata allo sviluppo reciproco” lascia intendere una prospettiva che va oltre la sola cultura: formazione, scambi, forse anche opportunità per imprese e lavoratori. In una regione come la Valle d’Aosta, spesso percepita come periferica rispetto ai grandi flussi internazionali, anche piccoli ponti possono diventare infrastrutture importanti.

La vera sfida, però, sarà sempre la stessa: evitare che la struttura resti un contenitore di buone intenzioni. La differenza tra iniziative che incidono e iniziative che si spengono sta tutta nella capacità di produrre continuità, partecipazione reale e risultati verificabili sul territorio.

In questo senso, la nascita dell’associazione guidata da Diego Cappeddu può essere letta come un tassello di diplomazia “di prossimità”, dove le relazioni internazionali non passano solo dai ministeri, ma anche dalle piazze cittadine come Piazza Emile Chanoux.

Se il progetto riuscirà a radicarsi, potrà diventare un laboratorio interessante di convivenza e cooperazione in una regione che, proprio per la sua dimensione, può permettersi di sperimentare più velocemente rispetto ad altri contesti. Se invece resterà un’iniziativa formale, sarà l’ennesima occasione mancata.

In ogni caso, il segnale politico è chiaro: anche la Valle d’Aosta può essere un piccolo punto di incontro tra mondi diversi, purché si scelga di lavorare sulla concretezza e non solo sulle dichiarazioni.