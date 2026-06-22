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CRONACA | 22 giugno 2026, 16:04

INVESTIMENTO MORTALE IN VIA PARAVERA: LA POLIZIA LOCALE CERCA TESTIMONI E UNA VOLVO XC60 GRIGIA

La Polizia Locale di Aosta – Corpo associato “Police de la Plaine” – ha diffuso un appello urgente dopo un investimento pedonale con esito mortale avvenuto la mattina del 17 giugno 2026 in via Paravera che è costato la vita all'avvocato Carlo Curtaz che stava attraversando la strada Gli investigatori cercano testimoni che possano fornire elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro. In particolare, si invita chiunque abbia assistito ai momenti precedenti, durante o successivi all’impatto a farsi avanti. Nel comunicato viene inoltre ricercato il conducente di una Volvo XC60 grigio chiaro metallizzato transitata in zona al momento dei fatti

Foto repertorio

Foto repertorio

Si tratta di un comunicato “secco”, da cronaca pura ma con un peso specifico importante. È uno di quei casi in cui la pubblicazione integrale ha senso, perché l’obiettivo non è solo informare ma allargare la rete di attenzione sul territorio: più occhi e più memoria collettiva possono fare la differenza nella ricostruzione dei fatti.

La Polizia Locale sta facendo un appello mirato e molto preciso, anche su un dettaglio specifico – la Volvo XC60 – che lascia intendere una ricostruzione ancora in corso e alcuni punti da chiarire nella dinamica del sinistro.

"COMUNICATO STAMPA

LA POLIZIA LOCALE DI AOSTA, CORPO ASSOCIATO “POLICE DE LA PLAINE”, RICERCA POTENZIALI TESTI CHE POSSANO RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLE INDAGINI IN RELAZIONE AL SINISTRO CON ESITI MORTALI (INVESTIMENTO DI PEDONE) AVVENUTO NELLA MATTINATA DEL 17 GIUGNO 2026, ATTORNO ALLE ORE 08.35 CIRCA, IN AOSTA, VIA PARAVERA (ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN PROSSIMITA’ DELLA STRADA PONT SUAZ).

CHIUNQUE AVESSE ASSISTITO ALLE FASI INIZIALI, CULMINANTI O TERMINALI DELL’INVESTIMENTO, O COMUNQUE POSSA RITENERE DI RIFERIRE QUALSIASI PARTICOLARE UTILE E’ PREGATO DI CONTATTARE CON URGENZA IL CENTRALINO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AL NUMERO 0165/300800, OPPURE DIRETTAMENTE L’UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE AI NR. 0165/300821 – 300823).
 

IL PARTICOLARE SI RICERCA IL/LA CONDUCENTE DI UNA VETTURA VOLVO XC 60, DI COLORE GRIGIO CHIARO METALLIZZATO TRANSITANTE IN QUEL MENTRE A TERGO DEL VEICOLO INVESTITORE.

IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE “POLICE DE LA PLAINE”
BF/bf"

red

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