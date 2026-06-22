INVESTIMENTO MORTALE IN VIA PARAVERA: LA POLIZIA LOCALE CERCA TESTIMONI E UNA VOLVO XC60 GRIGIA

Si tratta di un comunicato “secco”, da cronaca pura ma con un peso specifico importante. È uno di quei casi in cui la pubblicazione integrale ha senso, perché l’obiettivo non è solo informare ma allargare la rete di attenzione sul territorio: più occhi e più memoria collettiva possono fare la differenza nella ricostruzione dei fatti.
La Polizia Locale sta facendo un appello mirato e molto preciso, anche su un dettaglio specifico – la Volvo XC60 – che lascia intendere una ricostruzione ancora in corso e alcuni punti da chiarire nella dinamica del sinistro.
"COMUNICATO STAMPA
LA POLIZIA LOCALE DI AOSTA, CORPO ASSOCIATO “POLICE DE LA PLAINE”, RICERCA POTENZIALI TESTI CHE POSSANO RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLE INDAGINI IN RELAZIONE AL SINISTRO CON ESITI MORTALI (INVESTIMENTO DI PEDONE) AVVENUTO NELLA MATTINATA DEL 17 GIUGNO 2026, ATTORNO ALLE ORE 08.35 CIRCA, IN AOSTA, VIA PARAVERA (ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN PROSSIMITA’ DELLA STRADA PONT SUAZ).
CHIUNQUE AVESSE ASSISTITO ALLE FASI INIZIALI, CULMINANTI O TERMINALI DELL’INVESTIMENTO, O COMUNQUE POSSA RITENERE DI RIFERIRE QUALSIASI PARTICOLARE UTILE E’ PREGATO DI CONTATTARE CON URGENZA IL CENTRALINO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AL NUMERO 0165/300800, OPPURE DIRETTAMENTE L’UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE AI NR. 0165/300821 – 300823).
IL PARTICOLARE SI RICERCA IL/LA CONDUCENTE DI UNA VETTURA VOLVO XC 60, DI COLORE GRIGIO CHIARO METALLIZZATO TRANSITANTE IN QUEL MENTRE A TERGO DEL VEICOLO INVESTITORE.
IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE “POLICE DE LA PLAINE”
BF/bf"