Un'estate da esploratori al Forte di Bard: al via i laboratori pomeridiani con merenda per i più piccoli

“Un’estate da esploratori al Forte di Bard" è il filo conduttore delle attività per bambini e ragazzi promosse dall’Associazione Forte di Bard per la stagione estiva 2026. La principale novità di quest'anno va incontro alle esigenze delle famiglie: i laboratori sono strutturati per coprire l'intero pomeriggio e includono la merenda. Questa formula flessibile permette ai genitori di visitare liberamente i musei e le mostre della fortezza, oppure di affidare i figli agli operatori e riprenderli al termine delle attività. Gli appuntamenti a tema si svolgeranno ogni martedì e giovedì, dal 23 giugno al 3 settembre 2026, dalle ore 14.30 alle 17.00 e sabato 15 agosto.

Per partecipare:

Rivolgersi direttamente alla Biglietteria o prenotando: prenotazioni@fortedibard.it T. +39 0125 833811

La tariffa è di 5,00 euro (include l’attività di laboratorio e la merenda servita alle ore 16.30)

Ritrovo: Accoglienza del Forte di Bard (partenza ascensori panoramici).

Potenziato anche il servizio di visite guidate. Sino al 6 settembre il pubblico potrà usufruire del servizio accompagnato alle ore 11 e alle 15. Il servizio è anche erogato in lingua francese con partenza della visita alle 11.30. (Tariffa: 10,00 euro + biglietto di ingresso al Forte). Le Alpi dei Ragazzi, il Museo dedicato al cambiamento climatico sui ghiacciai, amplia per l’estate la sua apertura: tutti i giorni con sei turni di visita guidata: alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

Calendario delle attività

Martedì 23 giugno e giovedì 3 settembre

L’ambiente intorno a noi

Dopo una breve visita al Museo delle Alpi adatta ad ogni fascia d’età alla scoperta della rocca di Bard e dell’habitat circostante, un grande indovina chi a tema naturalistico vi aspetta.

Giovedì 25 giugno e giovedì 6 agosto

Disegniamo la montagna

Visita alla mostra “Metamorfosi dello sguardo” che permette di viaggiare indietro nel tempo alla scoperta dei viaggiatori del Grand Tour e dei pittori di montagna e creazione di colorati disegni “alpini”.

Martedì 30 giugno

Risolvi il mistero della marmotta

Le Alpi dei ragazzi prendono vita attraverso un laboratorio dedicato alla scoperta della marmotta del Lyskamm e dei suoi segreti. Cosa nascondono i nostri ghiacciai?

Giovedì 2 luglio, martedì 4 agosto, giovedì 20 agosto

Giochiamo intorno al Monte Bianco

Visita alla mostra “Metamorfosi dello sguardo” e dopo aver approfondito il tema dei prodotti pubblicitari e ludici creati a tema “Alpi”, ci si cimenta in un divertente gioco dell’oca.

Martedì 7 luglio e martedì 11 agosto

Memory di ghiaccio

All’interno del Museo Le Alpi dei ragazzi un grande memory dedicato all’evoluzione delle Alpi è al centro di una visita interattiva e dinamica.

Giovedì 9 luglio e martedì 25 agosto

Pittura en plein air

Dipingiamo all’aria aperta il paesaggio che ci circonda nei punti panoramici del Forte, come i pittori che hanno raccontato la montagna ammirata nella mostra “Metamorfosi dello sguardo”.

Martedì 14 luglio e martedì 18 agosto

Bandiera Bianca

Impariamo la storia del Forte attraverso un gioco di ruolo: Napoleonici contro Austro piemontesi si sfideranno a colpi di quiz. Chi vincerà? La storia si ripeterà o questa volta il Forte di Bard sopravviverà alla furia del Bonaparte?

Giovedì 16 luglio e martedì 1° settembre

Mi riconosci?

Sarà uno stambecco? O un camoscio? Come distinguo un pino da un abete? Dopo aver visitato il Museo delle Alpi ed aver osservato la biodiversità alpina, impariamo a riconoscere gli animali e le piante del nostro habitat attraverso indizi misteriosi.

Martedì 21 luglio e sabato 15 agosto

Caccia al tesoro

Vivi un’avventura nel cuore della fortezza con una caccia al tesoro che porterà i partecipanti sulle tracce di Napoleone per rivelare i segreti della storia del Forte. Attività solo su prenotazione: prenotazioni@fortedibard.it

Giovedì 23 luglio

Una montagna di giochi

Visitiamo il museo delle Alpi e la mostra “Metamorfosi dello sguardo” alla scoperta dei vecchi giocattoli di montagna e realizziamo insieme il Tatà, tipico gioco valdostano.

Martedì 28 luglio e giovedì 27 agosto

Ruba bandiera Napoleonico

Corazzieri, fanti, cavalieri si sfidano per conquistare la bandiera. Ripercorriamo la storia del Forte ed impersoniamo i personaggi che hanno fatto la sua storia.

Giovedì 30 luglio

Risolvi il mistero della marmotta

Le Alpi dei Ragazzi prendono vita attraverso un laboratorio dedicato alla scoperta della marmotta del Lyskamm e dei suoi segreti. Cosa nascondono i nostri ghiacciai?

Giovedì 13 agosto

Avventura nel sottosuolo

Ogni giorno possiamo osservare la natura intorno a noi, ma cosa si nasconde sotto ai nostriì piedi? Durante la visita a Le Alpi dei Ragazzi scopriamo la ricchezza dei suoli, come sono composti e quali esseri viventi vivono al loro interno.