Lavori notturni nella galleria Tour de Grange di Chatillon: chiusure fino al 1° agosto

Disagi notturni in vista sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta. Anas ha infatti programmato un importante intervento di manutenzione all'interno della galleria Tour de Grange, situata al chilometro 77,550 della statale, nel territorio comunale di Châtillon.

I lavori prenderanno il via nella serata di martedì 23 giugno e proseguiranno fino a sabato 1° agosto. Per consentire l'esecuzione degli interventi in condizioni di massima sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico ogni notte nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 6 del mattino. La limitazione non sarà invece in vigore nella notte tra il sabato e la domenica.

L'organizzazione del cantiere e le modifiche alla viabilità sono state condivise nell'ambito del Comitato Operativo Viabilità convocato dalla Regione Valle d'Aosta, con l'obiettivo di limitare il più possibile i disagi per residenti e automobilisti.

Durante le chiusure notturne, le autovetture saranno deviate sulla viabilità locale attraverso il centro abitato di Châtillon, mentre i mezzi pesanti e gli autobus dovranno percorrere la strada regionale di Pontey. Sul posto sarà installata un'apposita segnaletica per indirizzare gli utenti lungo i percorsi alternativi.

L'intervento consentirà di rimuovere il rivestimento metallico presente all'interno della galleria Tour de Grange, oltre a effettuare l'ispezione periodica della vicina galleria Chameran. Si tratta della prima fase di un programma di lavori più ampio.

Una seconda fase è infatti già prevista per il mese di settembre. In quell'occasione saranno completati gli interventi sulla calotta delle due gallerie e verrà completamente rinnovato l'impianto di illuminazione sia nella Tour de Grange sia nella Chameran. Le modalità operative saranno definite nelle prossime settimane attraverso un confronto tra Anas e gli enti territoriali.

L'obiettivo complessivo dell'intervento è migliorare gli standard di sicurezza e di efficienza delle due infrastrutture, garantendo nel tempo una maggiore affidabilità della circolazione lungo uno dei principali assi viari della Valle d'Aosta.

Anas ricorda infine agli automobilisti l'importanza della prudenza al volante, rilanciando la campagna nazionale per la sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare! – Guida e Basta!".