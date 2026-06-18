Al Saussurea la montagna si fa Giardino

Ai piedi del Monte Bianco, nel territorio di Courmayeur, c’è un luogo che ribalta l’idea classica di montagna fatta solo di roccia, ghiaccio e silenzi assoluti. Qui la montagna diventa giardino, e lo fa nel modo più sorprendente possibile.

Dal 20 giugno al 20 settembre, riapre il Giardino Botanico Saussurea, uno degli spazi botanici più alti d’Europa, a 2.175 metri di quota, raggiungibile grazie alla Skyway Monte Bianco. È un periodo breve, quasi fragile come le fioriture che ospita, ma proprio per questo intensissimo.

Dopo il lungo inverno alpino, il paesaggio si risveglia con più di 900 specie botaniche che convivono in un equilibrio delicato e spettacolare. Non è solo un’esposizione naturale, è un racconto vivo: ogni pianta, ogni fioritura, parla di adattamento estremo, di resistenza, di una vita che si ostina a esistere dove sembra impossibile.

Passeggiare tra i sentieri del Giardino Botanico Saussurea significa cambiare ritmo mentale. Non è la montagna da “consumo veloce”, quella dei selfie e delle corse in quota. È una montagna che obbliga quasi a rallentare, a guardare in basso invece che sempre verso le cime del Monte Bianco, perché la meraviglia spesso sta nei dettagli più piccoli.

E in effetti succede questo: lo sguardo si perde tra fiori minuscoli che spuntano tra le rocce, farfalle che si posano su specie rare, colori che sembrano quasi impossibili a quell’altitudine. È una lezione silenziosa di biodiversità, ma anche un promemoria piuttosto chiaro su quanto siano fragili gli ecosistemi alpini.

In un tempo in cui la natura viene spesso raccontata come sfondo e non come protagonista, Saussurea ribalta la prospettiva. Qui la montagna non è cornice, ma contenuto. E lo fa con un messaggio semplice ma potente: conoscere è già un modo per proteggere.

Durante i mesi di luglio e agosto sono previsti anche atelier didattici per famiglie e visitatori, pensati per avvicinare adulti e bambini al mondo botanico alpino. Non lezioni frontali, ma esperienze: osservare, riconoscere, capire. Un modo intelligente, e forse necessario, per costruire una consapevolezza ambientale che non resti teorica.

Un dettaglio non secondario: per chi possiede il biglietto della Skyway Monte Bianco, l’ingresso al giardino è gratuito, semplicemente presentandolo allo chalet d’accesso. Una scelta che collega ancora di più l’esperienza della salita in quota con quella della scoperta botanica.

Il Giardino Botanico Saussurea nasce nel 1987, ed è dedicato alla Saussurea alpina, pianta simbolo delle alte quote e dell’esplorazione scientifica delle Alpi, legata al naturalista Horace-Bénédict de Saussure. Da allora è diventato un punto di riferimento per la conoscenza della flora alpina, con oltre 900 specie coltivate e conservate in condizioni naturali.

In fondo, questo posto dice una cosa abbastanza semplice ma spesso dimenticata: la montagna non è solo da attraversare, è anche da leggere. E qui, tra le fioriture del 20 giugno, lo fa nel modo più diretto possibile.