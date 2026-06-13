Sette croci sui Quattromila: la montagna presenta il conto

Le montagne non uccidono. La montagna, però, non perdona. In appena ventiquattro ore i grandi massicci delle Alpi occidentali hanno visto spegnersi sette vite umane tra Gran Paradiso, Monte Bianco e Cervino, le cime simbolo dell’alpinismo europeo, in un bilancio che scuote profondamente l’intero mondo della montagna e impone una riflessione che va ben oltre la cronaca. La sequenza degli eventi, per dinamica e contemporaneità, restituisce l’immagine di un sistema naturale che resta affascinante ma sempre più instabile, dove l’errore umano e le trasformazioni ambientali si intrecciano in modo difficile da separare.

La tragedia più grave si è consumata sulla parete Nord del Gran Paradiso, dove hanno perso la vita Sergio Martinelli, 29 anni, Maicol Zenatti, 39 anni, e Antonio Sardano, 49 anni, tutti alpinisti trentini. I tre sarebbero precipitati per circa quattrocento metri lungo un itinerario impegnativo e severo, probabilmente a seguito della scivolata di uno dei componenti della cordata che avrebbe trascinato con sé gli altri due, secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. Il recupero dei corpi, effettuato in condizioni complesse, ha confermato la violenza dell’impatto e la difficoltà di una dinamica che, al momento, resta affidata a ipotesi tecniche. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il ritardo nell’allarme, dato solo in serata dopo che i familiari avevano segnalato il mancato rientro, un dettaglio che ricorda quanto in montagna il silenzio possa trasformarsi rapidamente in assenza irreversibile.

A poche ore di distanza, il quadro si è aggravato ulteriormente sul versante francese del Monte Bianco, dove due alpinisti stranieri sono stati travolti da una scarica di pietre sul Mont Maudit, mentre un altro scalatore francese ha perso la vita lungo lo Sperone della Brenva, in un contesto reso ancora più delicato da condizioni di terreno instabili e da un’alternanza di caldo e disgelo che ha reso le pareti più fragili. Quasi in contemporanea, sul Cervino, un altro alpinista francese è precipitato sul Pic Tyndall lungo la via normale italiana, sotto gli occhi del compagno di cordata rimasto a terra al rifugio per stanchezza e di una guida alpina che ha immediatamente lanciato l’allarme, contribuendo a rendere ancora più straziante una catena di eventi che ha coinvolto tre dei massicci più frequentati e iconici dell’intero arco alpino.

IL CORDOGLIO DEL SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO

In meno di ventiquattro ore, dunque, il sistema di soccorso alpino internazionale si è trovato a fronteggiare una successione di emergenze simultanee tra Italia e Francia, con interventi complessi in quota, recuperi in elicottero e operazioni rese difficili dalla natura stessa degli ambienti coinvolti. Una pressione straordinaria su un’organizzazione che rappresenta una delle eccellenze mondiali nella gestione del soccorso in ambiente estremo, ma che si è trovata ancora una volta a misurarsi con la realtà di una montagna sempre più imprevedibile e veloce nel cambiare condizioni.

È inevitabile chiedersi se esista un filo conduttore dietro questa sequenza di tragedie, ma la risposta non può essere semplificata. Ridurre tutto ai cambiamenti climatici sarebbe scorretto, ma ignorarne il ruolo crescente sarebbe altrettanto miope. Le Alpi stanno attraversando una fase di trasformazione accelerata: il ritiro dei ghiacciai, lo scongelamento del permafrost e la perdita di coesione delle pareti rocciose stanno modificando la stabilità degli itinerari classici, aumentando il rischio di scariche di pietre e crolli improvvisi anche su vie storicamente considerate “sicure” nel periodo estivo.

Lo stesso direttore del Soccorso Alpino valdostano, Paolo Comune, ha sottolineato come le condizioni attuali siano già assimilabili a una stagione avanzata, quasi a metà o fine luglio, a causa di un innevamento scarso e di un ciclo stagionale anticipato che altera completamente i parametri di riferimento degli alpinisti. Questo significa superfici più instabili, ponti di neve più fragili e una finestra di sicurezza che si restringe in modo sempre più evidente, costringendo a una valutazione continua e molto più prudente delle condizioni reali rispetto al calendario.

Ma accanto alla componente ambientale resta il fattore umano, che continua a essere decisivo. Le prime giornate di caldo e cielo stabile hanno riportato rapidamente centinaia di alpinisti sulle grandi classiche dei Quattromila, spesso con una percezione del rischio attenuata da immagini social e da una narrazione della montagna che privilegia il risultato finale rispetto al percorso. Eppure salire su queste vette non è un’escursione, ma un’attività alpinistica complessa che richiede preparazione tecnica, esperienza consolidata, capacità di lettura del terreno e delle condizioni meteo, oltre a una disponibilità mentale fondamentale: quella di saper rinunciare.

Nemmeno l’esperienza, però, garantisce l’immunità. La tragedia del Gran Paradiso coinvolge anche alpinisti esperti e persone profondamente legate al mondo del soccorso, a dimostrazione che il rischio, in alta quota, non si azzera mai. Ed è forse questo l’aspetto più difficile da accettare: la montagna moderna non è più quella di vent’anni fa, e continua a cambiare più velocemente di quanto si riesca ad adattare la cultura della sicurezza.

In questo scenario, la prudenza non può essere un concetto astratto ma deve diventare la prima attrezzatura dell’alpinista, prima ancora dei ramponi e della corda. Saper rinunciare a una vetta non significa perdere una conquista, ma preservare la possibilità di viverne altre. Le Alpi continueranno ad attrarre, con la loro bellezza e il loro richiamo antico, ma proprio per questo richiedono oggi più che mai umiltà, preparazione e rispetto assoluto delle condizioni reali.

Perché la vetta non è mai un diritto, ma un equilibrio fragile tra uomo e montagna che si concede solo quando tutto, davvero tutto, è al suo posto.