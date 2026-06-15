Denunce online, parte la rivoluzione digitale: da oggi si possono presentare via web

Da oggi, 15 giugno, la denuncia entra nell'era digitale. La Polizia di Stato ha infatti attivato il nuovo servizio "Denunce online", una piattaforma che punta a semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, riducendo tempi e spostamenti per alcune delle pratiche più frequenti.

Il nuovo sistema, nella sua prima fase sperimentale, consente di trasmettere telematicamente una pre-denuncia che dovrà poi essere formalizzata entro le successive 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento prenotabile direttamente sulla piattaforma.

La sperimentazione è stata avviata nel Lazio e coinvolge la Questura di Rieti, la Questura di Frosinone, i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora, il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio con le sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento della Polizia ferroviaria Lazio con i posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e la sottosezione di Roma Tiburtina, oltre al Compartimento della Polizia stradale Lazio e Umbria e alle sezioni di Frosinone e Rieti.

Attraverso il nuovo portale è già possibile presentare la pre-denuncia per alcuni specifici reati: furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, utilizzo indebito di carte di credito e di pagamento e diffamazione online.

La vera novità riguarda però l'intero territorio nazionale. Da oggi, infatti, è operativo in tutta Italia il servizio online per la segnalazione dello smarrimento di beni personali. Sarà possibile comunicare direttamente via web la perdita di cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, documenti d'identità cartacei o elettronici, tessere e libretti postali, bancomat, carte di credito, targhe, contrassegni per persone con disabilità e altri effetti personali.

In questi casi non sarà più necessario recarsi fisicamente presso un ufficio di Polizia per completare la procedura. Dopo l'invio della segnalazione, il verbale protocollato sarà disponibile nell'area personale del portale entro 96 ore e potrà essere scaricato e utilizzato per richiedere il rilascio di nuovi documenti o per ogni altro adempimento amministrativo.

Il nuovo servizio rappresenta un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, con l'obiettivo di rendere più accessibili i servizi ai cittadini, mantenendo al tempo stesso le necessarie garanzie giuridiche previste per la presentazione delle denunce.

Il portale è accessibile anche attraverso l'app IO, nella sezione dedicata ai servizi del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Per maggiori informazioni e per accedere al servizio è disponibile il portale ufficiale della Polizia di Stato – Denunce Online. L'avvio del nuovo sistema segna l'inizio di una fase sperimentale per le pre-denunce, mentre la procedura online per gli smarrimenti è già attiva su tutto il territorio nazionale.