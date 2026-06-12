Nuova autoemoteca per la Valle d’Aosta: un presidio mobile per avvicinare la donazione ai cittadini

In una cornice simbolicamente legata alla Giornata mondiale del donatore di sangue, la Valle d’Aosta ha presentato il 12 giugno la nuova autoemoteca regionale, un presidio sanitario mobile destinato a cambiare in modo concreto l’organizzazione della raccolta sul territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Assessorato regionale alla Sanità, Azienda USL della Valle d’Aosta, Avis e Fidas, con il patrocinio del Comune di Aosta, e si inserisce in una strategia chiara: portare il servizio direttamente dove vivono i cittadini, riducendo distanze e ostacoli logistici.

Secondo Carlo Marzi, Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, il senso dell’iniziativa è profondamente legato al valore civile della donazione: «Il 14 giugno è una data che ci invita a riflettere su un gesto straordinario nella sua semplicità: donare sangue e plasma. Un atto volontario, anonimo e gratuito che ogni anno salva milioni di vite nel mondo e che, nella nostra regione, rappresenta un pilastro insostituibile del Sistema sanitario. Con la nuova autoemoteca vogliamo rendere questo gesto ancora più accessibile, portando la raccolta direttamente sul territorio e avvicinandoci alle persone…»

Marzi ha poi richiamato anche il ruolo delle associazioni e il sostegno economico regionale, sottolineando come la donazione non sia solo un servizio sanitario ma una rete sociale da rafforzare con continuità.

Sul fronte comunale, il sindaco di Aosta Raffaele Rocco ha partecipato alla presentazione sottolineando la valenza comunitaria dell’iniziativa, senza rilasciare dichiarazioni testuali, ma evidenziando la centralità della collaborazione tra istituzioni e volontariato. Un punto chiave dell’operazione è anche la visione del sistema sanitario come rete integrata. Il dottor Mauro Occhi, direttore sanitario dell’Azienda USL Valle d’Aosta, ha offerto una lettura più ampia del cambiamento in corso: «Si sente spesso parlare della crisi della sanità pubblica… Io credo invece che stiamo assistendo a una trasformazione profonda del sistema: non più una sanità fatta soltanto di professionisti e strutture, ma una vera alleanza tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini… Oggi non celebriamo soltanto l'arrivo di un nuovo veicolo: celebriamo un modello di sanità pubblica moderno, partecipato e capace di guardare al futuro facendo leva sul valore della solidarietà».

L’autoemoteca, realizzata su base Fiat Ducato da CVS, è stata progettata come vera unità sanitaria mobile: due ambienti distinti, uno per la donazione e uno per visite e colloqui pre-donazione, con standard elevati di sicurezza e comfort. Un investimento da circa 140 mila euro interamente finanziato con fondi ministeriali, che punta a rafforzare anche la qualità del plasma raccolto per la produzione di farmaci emoderivati.

Il dottor Pierluigi Berti, responsabile del Servizio trasfusionale, ha insistito sulla portata operativa del nuovo mezzo: «Questo nuovo strumento ci permette di portare il servizio trasfusionale direttamente dove vivono i donatori, abbattendo le distanze geografiche… L’autoemoteca non è soltanto un veicolo attrezzato, ma un vero presidio sanitario mobile che garantisce sicurezza, comfort e piena qualità assistenziale».

Nel 2025 il sistema trasfusionale regionale ha mostrato segnali misti: stabilità complessiva, crescita del plasma conferito (+5,4%), ma anche una riduzione dei donatori periodici, compensata solo in parte dall’aumento dei nuovi iscritti (+9,2%).

Un dato che conferma la necessità di rafforzare il ricambio generazionale, tema centrale anche per le associazioni.

La presidente di Avis Valle d’Aosta Irma Moro ha rimarcato la dimensione concreta del gesto: «La donazione è sempre anonima, volontaria e soprattutto gratuita. Bastano pochi minuti per fare la differenza… Insieme possiamo garantire scorte sicure e continue per il nostro ospedale e salvare molte vite».

Più articolata la visione di Rosario Mele, presidente Fidas Valle d’Aosta, che ha evidenziato il valore strategico del mezzo anche in situazioni emergenziali: «L’autoemoteca rappresenta una risorsa cruciale… riducendo gli spostamenti richiesti ai donatori e favorendo la partecipazione alle campagne di donazione… può essere impiegata rapidamente per campagne straordinarie… in una regione alpina può rappresentare un investimento strategico per aumentare il numero di donatori attivi e rafforzare la solidarietà».

Nel corso della giornata, il mezzo è rimasto esposto in Piazza Chanoux ad Aosta, dove operatori sanitari e volontari hanno illustrato ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso alla donazione.

L’elemento più rilevante dell’iniziativa non è solo tecnologico o logistico, ma culturale: la donazione come pratica diffusa, non concentrata in pochi centri.

In una regione con caratteristiche geografiche complesse, l’autoemoteca diventa uno strumento che riduce le distanze non solo fisiche ma anche organizzative, rendendo più semplice partecipare.

E proprio qui sta il punto politico-sanitario più interessante: non si tratta solo di un mezzo in più, ma di un cambio di paradigma nel modo di intendere il servizio pubblico.