Vandalismi nel Ru Pompillard: distrutta la nuova Illuminazione della galleria

Una decina di faretti all’interno della galleria del Ru Pompillard che collega Saint-Christophe con Roisan sono stati danneggiati nei giorni scorsi. La segnalazione è arrivata lunedì all’amministrazione comunale, che ha prontamente fatto denuncia e si è messa in contatto con l’assicurazione. Le luci sono state divelte dai plinti di supporto, sono stati strappati i fili di collegamento e rotti i vetri.

L’installazione dell’illuminazione era stata conclusa poche settimane fa ed era stata finanziata nell’ambito del progetto “BICI IN COMUNE” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e salute S.p.A. e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, frutto di una convenzione tra i Comuni di Saint-Christophe e Roisan per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza.

Le luci, alimentate da pannelli solari, si accendevano al solo passaggio all’interno della galleria, lunga circa 150 metri, per evitare di arrecare disturbi alla fauna locale e limitare l’inquinamento luminoso.

“È una vergogna, non riusciamo proprio a capire il senso di questo atto – denuncia il Sindaco di Saint-Christophe, Paolo Cheney. L’intervento, fatto insieme al Comune di Roisan, è stato pensato soprattutto per le persone più fragili, per chi percorre il ru in carrozzella o senza essere attrezzato con una luce frontale. Non so proprio a chi potesse dare fastidio e chi possa trarre vantaggio da questo intervento distruttivo”.

“Spiace che gli sforzi che facciamo anche mettendoci insieme tra Comuni per migliorare la proposta che offriamo gratuitamente a turisti e residenti vengano vanificati da questi gesti incivili – commenta il Sindaco di Roisan, Gabriel Diémoz. L’intervento, appena finito, rappresenta una miglioria in un punto critico di un percorso molto frequentato, realizzato con un finanziamento esterno ed è ecologico e autonomo. Queste vandalizzazioni rappresentano uno spreco di risorse pubbliche, non si capisce se per dispetto, gelosia o per quale altro motivo e fa arrabbiare. Cogliamo l’occasione per invitare chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti per aiutarci a trovare i responsabili”.