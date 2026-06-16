Elicotteri dell’Esercito in prima linea per la sicurezza in montagna

La campagna invernale dell'Esercito Italiano dedicata alla sicurezza in ambiente montano si è conclusa con successo dopo mesi di attività di ricognizione, monitoraggio dei siti valanghivi e addestramento operativo in Valle d'Aosta. Un impegno che ha visto lavorare fianco a fianco la componente aerea dell'Aviazione dell'Esercito, la Sezione METEOMONT del Centro Addestramento Alpino di Aosta e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), sezione Piemonte.

Le operazioni sono state svolte dagli equipaggi del 34° Distaccamento Permanente "Toro" dell'Aviazione dell'Esercito, con base a Venaria Reale, impiegando gli elicotteri militari per raggiungere rapidamente anche le aree più isolate e difficilmente accessibili dell'arco alpino valdostano.

Nel corso della stagione invernale sono state effettuate numerose ricognizioni aeree sui principali siti valanghivi, accompagnate da rilievi fotografici e termici, dal trasporto di personale specializzato e dal supporto logistico necessario per l'installazione e la manutenzione degli strumenti di monitoraggio nelle zone maggiormente esposte al rischio.

L'impiego degli elicotteri rappresenta un elemento strategico per la raccolta di dati aggiornati e precisi sulle condizioni del manto nevoso. Le informazioni acquisite consentono infatti di elaborare con maggiore accuratezza i bollettini valanghe, pianificare gli interventi di mitigazione del rischio e fornire alle autorità competenti un supporto essenziale nelle decisioni legate alla sicurezza del territorio.

Accanto alle attività di monitoraggio, una parte significativa della campagna è stata dedicata all'addestramento congiunto con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le esercitazioni hanno permesso di affinare le procedure operative e rafforzare la capacità di risposta in caso di emergenze in ambiente montano, migliorando il coordinamento tra personale militare e operatori del soccorso civile.

La collaborazione tra l'Esercito Italiano e il CNSAS conferma l'importanza dell'integrazione tra istituzioni e strutture specializzate nella prevenzione dei rischi naturali e nella tutela della popolazione. Un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale per garantire sicurezza a residenti, escursionisti e operatori della montagna, soprattutto durante la stagione invernale, quando il pericolo valanghe può rappresentare una minaccia concreta per il territorio alpino.