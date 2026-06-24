Vacanze online, allarme truffe: giovani i più colpiti. I consigli di Polizia e Airbnb per non cadere nella rete

L'estate è sinonimo di vacanze, relax e prenotazioni dell'ultimo minuto. Ma proprio nel periodo in cui milioni di italiani cercano alloggi online, aumenta anche il rischio di incappare in truffe sempre più sofisticate. Per questo motivo Airbnb e la Polizia di Stato hanno deciso di rinnovare la loro collaborazione con una campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza delle prenotazioni online, con l'obiettivo di fornire ai cittadini strumenti concreti per riconoscere i tentativi di frode e proteggere i propri risparmi.

Il fenomeno è tutt'altro che marginale. Ogni anno le truffe digitali colpiscono milioni di utenti e il settore turistico rappresenta uno degli ambiti più esposti. Tra le tecniche più diffuse figura la cosiddetta "casa fantasma": appartamenti e ville pubblicizzati con fotografie accattivanti e prezzi particolarmente convenienti, spesso copiati da annunci autentici e riproposti sui social network o su siti creati appositamente per ingannare gli utenti. Una volta versato l'acconto, il presunto proprietario sparisce nel nulla oppure, una volta arrivati a destinazione, gli ospiti scoprono che l'alloggio non esiste, è occupato da altre persone o non corrisponde minimamente alla descrizione.

A complicare ulteriormente il quadro è l'evoluzione tecnologica degli strumenti utilizzati dai criminali informatici. Se fino a pochi anni fa era relativamente semplice riconoscere un annuncio sospetto grazie a errori grammaticali o fotografie di scarsa qualità, oggi l'intelligenza artificiale consente di creare testi impeccabili, immagini realistiche di immobili inesistenti e persino video deepfake nei quali falsi proprietari mostrano con apparente naturalezza appartamenti che in realtà non esistono. Tecnologie che rendono sempre più difficile distinguere il vero dal falso e che impongono agli utenti una maggiore attenzione durante ogni fase della prenotazione.

Sorprende, inoltre, il profilo delle vittime. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la fascia più esposta non è quella degli anziani, bensì quella dei giovani tra i 18 e i 24 anni. Si tratta di utenti molto abituati all'utilizzo degli strumenti digitali, ma che proprio per la loro familiarità con il web tendono spesso a procedere con maggiore rapidità, dedicando meno tempo alle verifiche preliminari. All'opposto, gli over 65 risultano essere tra i più prudenti, con meno del 5 per cento coinvolto in episodi di frode, segno che un approccio più cauto continua a rappresentare una delle migliori forme di difesa.

«La raccomandazione è di fare della prudenza un'abitudine. I segnali di una truffa sono quasi sempre gli stessi: prezzo troppo basso, host che preme per chiudere in fretta, pagamento fuori piattaforma. Davanti a questi campanelli d'allarme, la scelta giusta è una sola: fermarsi, interrompere la transazione e prendersi quei pochi minuti necessari per fare ulteriori verifiche», spiega Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Anche Airbnb sottolinea l'importanza di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali. «I tentativi di truffa su Airbnb sono estremamente rari anche grazie alla nostra scelta di trattenere i pagamenti per l'host fino al check-in. Inoltre, comunicando solamente attraverso la piattaforma, gli ospiti sono tutelati lungo tutto il percorso. Bastano davvero pochi accorgimenti per prenotare le proprie vacanze in tutta sicurezza», afferma Matteo Sarzana, Country Manager di Airbnb Italia.

Tra le principali raccomandazioni rivolte ai viaggiatori figura innanzitutto la verifica dell'indirizzo internet del sito utilizzato per la prenotazione. È fondamentale controllare che si tratti effettivamente del portale ufficiale e diffidare di collegamenti ricevuti tramite email, sms o social network. Altrettanto importante è non lasciarsi attirare da offerte apparentemente imperdibili: prezzi troppo bassi rispetto al mercato rappresentano spesso il primo segnale di un possibile raggiro. Gli esperti invitano inoltre a non effettuare mai bonifici bancari diretti richiesti da presunti proprietari e a completare ogni fase della prenotazione, del pagamento e della comunicazione esclusivamente attraverso la piattaforma utilizzata.

Un ulteriore elemento da verificare riguarda il profilo dell'host. Prima di confermare una prenotazione è consigliabile leggere attentamente recensioni e commenti lasciati da altri ospiti, controllare da quanto tempo il profilo è attivo e verificare, se possibile, l'autenticità delle fotografie pubblicate. Un annuncio privo di recensioni, associato a un account appena creato e con immagini reperibili identiche su altri siti internet, dovrebbe far scattare immediatamente un campanello d'allarme.

Gli esperti invitano infine a prestare attenzione all'identikit tipico del truffatore. Spesso dichiara di trovarsi all'estero per giustificare richieste di bonifici internazionali, propone contratti e documentazione apparentemente professionali per ottenere dati personali o copie dei documenti d'identità, insiste per ricevere una risposta entro poche ore e utilizza il nome di piattaforme note per accrescere la propria credibilità. Si tratta di strategie psicologiche collaudate che puntano a creare un senso di urgenza e a ridurre il tempo disponibile per riflettere.

Nel caso in cui si sospetti di essere stati vittime di una truffa, la raccomandazione è di agire tempestivamente contattando la propria banca per tentare di bloccare o recuperare il pagamento e presentando immediatamente denuncia alle autorità competenti. Pochi minuti di attenzione in più, ricordano Polizia e Airbnb, possono fare la differenza tra una vacanza serena e una spiacevole disavventura che rischia di trasformare il sogno delle ferie in un costoso incubo.