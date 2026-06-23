Valle d'Aosta: lunedì 29 giugno ad Aosta la presentazione del volume "Facciamo Luce. La povertà in Valle d'Aosta"

Lunedì 29 giugno alle ore 18, presso il Salone Ducale del Comune di Aosta, si terrà la presentazione pubblica della pubblicazione "Facciamo Luce. La povertà in Valle d'Aosta", volume che raccoglie gli atti del convegno svoltosi ad Aosta il 27 febbraio scorso e promosso dal Gruppo consiliare regionale Alleanza Verdi e Sinistra Valle d'Aosta.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza il lavoro di approfondimento e confronto sviluppato nel corso del convegno, che ha coinvolto studiosi, operatori sociali, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà del territorio impegnate quotidianamente nell'analisi e nel contrasto delle diverse forme di povertà e vulnerabilità sociale presenti in Valle d'Aosta.

La pubblicazione raccoglie contributi, dati, riflessioni e proposte emersi durante quella giornata di studio, offrendo uno strumento di conoscenza e approfondimento rivolto a cittadini, amministratori, operatori del settore sociale e a tutte le persone interessate a comprendere le trasformazioni sociali che attraversano il territorio valdostano.

Il volume affronta il tema della povertà nella sua dimensione multidimensionale, analizzando aspetti economici, abitativi, lavorativi, educativi, alimentari, sanitari ed energetici, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza pubblica su fenomeni che spesso rimangono poco visibili nonostante interessino una parte significativa della popolazione regionale.

"L'incontro del 29 giugno rappresenta un momento importante di restituzione pubblica di un percorso collettivo che ha messo in dialogo competenze, esperienze e punti di osservazione diversi. Comprendere le nuove forme della povertà e della vulnerabilità sociale è il primo passo per costruire politiche più efficaci e una comunità più consapevole e inclusiva", dichiarano i promotori dell'iniziativa.