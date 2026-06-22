Insieme racchettiamo il Parkinson: 24 ore di tennis ad Avigliana

Terminano martedì 23 giugno le iscrizioni alla sesta edizione della 24 Ore di Tennis per il Trofeo Dunlop-Educational Tennis Parkinson® – Insieme Racchettiamo il Parkinson, in programma da venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 18, fino a sabato 27 alla stessa ora, sui campi dell'impianto sportivo di Avigliana (Torino), in via Suppo 4, in collaborazione con Prima Sport Village.

L'iniziativa è organizzata da Sportherapy Academy APS ASD, affiliata allo CSEN. L'associazione promuove gli sport di racchetta per le persone affette da malattia di Parkinson e da patologie neurodegenerative, individuando nel tennis una delle discipline più efficaci per contrastare il progredire della malattia attraverso il metodo ideato da Gianni Zullo, creatore del progetto ETP Educational Tennis Parkinson® (www.tennisparkinson.com).

L'evento ha una finalità solidale: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla patologia e raccogliere fondi per i progetti dedicati al Parkinson e per l'associazione Io Sono Te, che si occupa di bambini affetti da malattie rare, promuovendo sport e aggregazione.

Sarà possibile giocare a tennis nell'arco delle 24 ore, scegliendo le fasce orarie in base alla disponibilità degli iscritti. Per i nottambuli è prevista la tradizionale spaghettata di mezzanotte, mentre per i mattinieri sarà offerta una colazione con cappuccino e brioche.

I numerosi sostenitori dell'iniziativa hanno messo a disposizione molti premi che saranno assegnati mediante sorteggio tra tutti i partecipanti. Tra questi figurano apparecchiature per il relax e il massaggio, braccialetti, articoli sportivi per il tennis, buoni acquisto, gadget e due biglietti in tribuna VIP per gli Internazionali BNL d'Italia di Roma 2027.

La formula di gioco sarà prevalentemente quella del doppio giallo. Gli iscritti saranno suddivisi in due grandi squadre: una conquisterà il torneo, ma tutti i partecipanti prenderanno parte all'estrazione dei premi.

A rendere ancora più speciale la manifestazione sarà la presenza di due campioni italiani di tennis in carrozzina, che potranno essere compagni di squadra o avversari dei partecipanti.

In collaborazione con TR Alcorder sarà inoltre presente un funzionario incaricato di effettuare screening gratuiti dei principali parametri vitali, tra cui pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno, atti respiratori e parametri metabolici, attraverso un innovativo sistema di video check-up.

L'evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni di Avigliana, Villarbasse e Buttigliera Alta, dell'AIGP (Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani) e dell'associazione New Abilitj.

Per informazioni e iscrizioni: 337 273280 – e-mail: gianni.doctor@yahoo.it.