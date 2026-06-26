Caschi contraffatti e insicuri, maxi sequestro della Guardia di finanza: fermata una produzione da 700 mila euro

La differenza tra un casco che protegge la vita e uno che può trasformarsi in un pericolo non sempre è visibile a occhio nudo. Proprio su questa sottile linea, fatta di fiducia dei consumatori e rispetto delle norme di sicurezza, si è sviluppata l'operazione "Non ci casco", condotta dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, che ha consentito di smantellare quella che gli investigatori ritengono essere una produzione industriale di caschi da moto e bicicletta recanti marchi contraffatti e privi delle necessarie certificazioni di sicurezza.

L'intervento ha portato al sequestro di 1.300 caschi già pronti per essere immessi sul mercato, oltre a 4.500 componenti destinati all'assemblaggio, 3.500 false etichette di omologazione, 20 macchinari industriali e 101 matrici utilizzate per la produzione. Secondo la stima degli investigatori, il valore commerciale complessivo del materiale sequestrato supera i 700 mila euro.

L'indagine, sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, si inserisce in una più ampia attività di contrasto alla contraffazione nel settore degli accessori per motociclisti e ha individuato una società dell'Alessandrino attiva nella commercializzazione e distribuzione, in Italia e all'estero, di dispositivi di protezione individuale destinati a motociclisti e ciclisti. Gli inquirenti ritengono che i prodotti venissero commercializzati utilizzando livree e segni distintivi riconducibili a noti marchi del settore, senza alcuna autorizzazione dei titolari dei diritti di proprietà industriale.

Le investigazioni avrebbero consentito di raccogliere elementi tali da ipotizzare che all'interno dello stabilimento produttivo venisse realizzata, in maniera sistematica e su scala industriale, la produzione dei caschi. I prodotti sarebbero stati successivamente venduti sia attraverso il punto vendita dell'azienda, situato in un comune alle porte di Torino, sia mediante note piattaforme di commercio elettronico, ampliando così il bacino di potenziali acquirenti ben oltre il territorio piemontese.

Le perquisizioni disposte dalla Procura hanno permesso di ricostruire anche il ciclo produttivo. I caschi venivano assemblati utilizzando componentistica proveniente prevalentemente dalla Cina, ma l'aspetto più preoccupante emerso dagli accertamenti riguarda il mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa europea per i dispositivi di protezione individuale.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, i caschi non sarebbero mai stati sottoposti ai prescritti test di sicurezza. Per renderli apparentemente conformi alle disposizioni di legge venivano però applicate false etichette di omologazione, inducendo così i consumatori a ritenere che i prodotti fossero stati regolarmente certificati.

Un meccanismo che, se confermato nel prosieguo delle indagini, non rappresenterebbe soltanto una violazione delle norme sulla proprietà industriale, ma configurerebbe un rischio concreto per l'incolumità degli utenti. Chi acquista un casco certificato, infatti, affida a quel dispositivo la propria sicurezza nelle situazioni più critiche; una falsa omologazione può invece trasformare un presidio salvavita in un oggetto incapace di garantire la protezione prevista.

Fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino all'eventuale accertamento definitivo delle responsabilità, al legale rappresentante della società vengono contestati i reati di contraffazione e frode in commercio.

L'operazione assume un rilievo che va oltre il singolo procedimento giudiziario. Da un lato tutela le imprese che operano nel rispetto delle regole e subiscono la concorrenza sleale di chi abbatte i costi eludendo certificazioni e licenze; dall'altro richiama l'attenzione su un fenomeno in crescita, alimentato anche dalla diffusione delle vendite online, dove prodotti apparentemente identici agli originali possono nascondere standard qualitativi e di sicurezza del tutto inesistenti. In questo contesto il lavoro della Guardia di finanza non difende soltanto il mercato legale, ma interviene a salvaguardia di un bene ancora più prezioso: la sicurezza di chi ogni giorno sale in sella a una moto o a una bicicletta confidando che il proprio casco possa davvero fare la differenza in caso di incidente.