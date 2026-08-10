Incidente sulla SS26 a Montjovet, muore un motociclista

Un motociclista, Rhemy Jeantet, classe 2003, di Hone oltre che di moto era un appassionato di atletica leggera). Sul luogo dell'incidente è giunto anche l'elicottero della Protezione civile con medico e vigili del fuoco a bordo. è morto nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la SS26, nel territorio comunale di Montjovet.

L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai Vigili del fuoco e alle Forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

Per le operazioni di soccorso è intervenuto anche l’elicottero della Protezione civile, con a bordo il medico e personale dei Vigili del fuoco. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il motociclista non è stato possibile evitare il decesso.

Restano ancora da chiarire le circostanze dell’incidente. La dinamica è infatti in fase di definizione da parte delle autorità intervenute sul posto, che dovranno ricostruire la sequenza dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

L’incidente riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza lungo la SS26, una delle principali arterie stradali della regione e una direttrice particolarmente frequentata anche dai motociclisti durante la stagione estiva. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a fornire un quadro più preciso di quanto accaduto.