Valle d'Aosta: Riaprono le iscrizioni per il "Trekking Nature 2026"

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che, in considerazione della presenza di posti ancora disponibili, le iscrizioni al Trekking Nature 2026 sono state riaperte fino alle ore 23.59 di martedì 30 giugno 2026.



In particolare, vengono riaperte le iscrizioni per i seguenti turni, fino al raggiungimento del numero massimo previsto e in base

all’ordine di arrivo:



1° turno ARP-VIEUX CREST (campo stanziale, periodo: 6 luglio - 10 luglio)



2° turno MISERIN-DONDENA (campo stanziale, periodo: 6 luglio - 10 luglio)



4° turno CHALET DE L'EPEE-BEZZI (campo itinerante, periodo: 13 luglio - 17 luglio)



5° turno GRAUSON-SELLA (campo stanziale, periodo: 20 luglio - 24 luglio).



Il Trekking Nature 2026 è articolato in turni di cinque giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì, stabiliti in base all’età dei partecipanti, compresa tra i 7 e i 14 anni.



Il tema di quest’anno, “Tra cielo e terra”, scelto dai ragazzi partecipanti all’edizione 2025, sarà sviluppato attraverso giochi e attività legate alla scoperta della montagna, connesse a tematiche di educazione ambientale e rispetto del territorio, grazie alla presenza di personale specializzato.



Tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione sono reperibili sul sito web della Regione al seguente indirizzo:



https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/Biodiversita_e_aree_naturali_protette/Trekking/trekking_nature_2026_i.aspx

