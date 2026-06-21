Le Marquis de la Ville

C’è un vecchio film di Alberto Sordi, Il Marchese del Grillo, entrato nella memoria collettiva per aver raccontato con ironia come il potere possa trasformarsi in distanza, auto-referenzialità e una certa dose di arroganza.

Ad Aosta non esistono marchesi, per fortuna. Ma alcuni atteggiamenti pubblici, letti attraverso il dibattito cittadino e le segnalazioni che arrivano anche dagli organi di stampa, rischiano talvolta di ricordarne lo stile.

Da qui l’idea – volutamente provocatoria – di parlare di un “Marchese de la Ville”.

Non per il titolo, ovviamente, ma per un approccio amministrativo che, secondo diverse sensibilità presenti nella comunità, sembra talvolta vivere il confronto come un elemento scomodo, le critiche come una forzatura e le domande dei cittadini come un’interferenza più che come parte del processo democratico.

Tra le prime scelte dell’amministrazione viene spesso richiamata, nel dibattito pubblico, la questione dell’adeguamento dell’indennità del sindaco. Un atto che rientra nelle prerogative previste dalla normativa vigente, ma che – sul piano politico – è stato letto da più parti come un segnale iniziale significativo rispetto alle priorità dell’azione amministrativa.

Da allora, nel confronto pubblico, si è sviluppata una dinamica fatta di comunicazione intensa ma di risposte non sempre puntuali alle domande poste, anche quando rilanciate dagli organi di informazione. Una situazione che alcuni osservatori interpretano come una ridotta propensione al confronto diretto.

Sul piano della gestione urbana, diversi cittadini segnalano criticità ricorrenti: occupazione degli spazi pubblici da parte dei dehors, difficoltà nella gestione dei parcheggi irregolari e una percezione di applicazione non sempre uniforme delle regole.

Anche la presenza della polizia locale viene descritta, in alcune segnalazioni, come più concentrata su attività interne che sulla visibilità sul territorio, tema che ritorna periodicamente nel dibattito sulla sicurezza urbana.

Analogamente, il tema del decoro urbano viene spesso sollevato: pulizia, manutenzione degli spazi pubblici e cura di alcune aree cittadine sono oggetto di osservazioni e confronti, anche accesi, tra amministrazione e opposizione.

Non mancano poi scelte urbanistiche o di utilizzo degli spazi pubblici che hanno generato discussione, come la destinazione temporanea di alcune aree a eventi serali o musicali in prossimità di zone residenziali, tema che mette in equilibrio esigenze di socialità e diritto al riposo.

Nel frattempo, il tessuto commerciale del centro storico continua a vivere una fase complessa, mentre il tema dell’attrattività urbana e della presenza giovanile resta centrale nel dibattito politico e sociale.

La comunicazione istituzionale, sempre più strutturata sui canali digitali, è diventata uno degli strumenti principali dell’azione amministrativa, ma viene talvolta percepita come sostitutiva rispetto a momenti di confronto diretto e strutturato con la cittadinanza.

In questo quadro, il rischio – evidenziato da più osservatori – è che il dissenso venga interpretato come un elemento di disturbo anziché come una componente fisiologica del dibattito democratico.

Eppure, in una città che vuole definirsi pienamente democratica, la qualità dell’amministrazione si misura anche dalla capacità di ascolto e dalla continuità del dialogo istituzionale.

Chi ha responsabilità pubbliche non è chiamato soltanto a governare, ma anche a rendere conto, con costanza, delle scelte compiute.

Il “Marchese della Ville” resta così una metafora volutamente ironica. Ma il tema sottostante è serio: la qualità della relazione tra istituzioni e cittadini.

Perché se la satira resta tale, la città reale, invece, continua a misurarsi ogni giorno con problemi concreti di vivibilità, fiducia e coesione sociale.

E allora non sarebbe più una commedia all’italiana. Sarebbe semplicemente una questione di buona amministrazione.

Il marchese della Ville

Il existe un ancien film d’Alberto Sordi, Le Marchese del Grillo, resté dans la mémoire collective pour avoir montré, avec humour, comment le pouvoir peut engendrer distance, autosuffisance et parfois une certaine forme d’arrogance.

À Aoste, il n’y a pas de marquis, heureusement. Mais certains comportements publics, tels qu’ils apparaissent dans le débat citoyen et dans les signalements relayés par la presse locale, peuvent parfois rappeler ce type d’attitude.

D’où l’idée – volontairement provocatrice – d’évoquer un « Marquis de la Ville ».

Non pas pour le titre, bien sûr, mais pour une approche de l’action publique qui, selon différentes sensibilités présentes dans la population, semble parfois considérer le débat comme une contrainte, les critiques comme une gêne et les questions des citoyens comme une forme d’interférence plutôt que comme un élément normal du fonctionnement démocratique.

Parmi les premières décisions de la mandature, le débat public a souvent évoqué la question de l’ajustement de l’indemnité du maire. Une décision conforme au cadre légal en vigueur, mais qui a été interprétée par plusieurs observateurs comme un signal politique significatif quant aux priorités initiales de l’exécutif.

Depuis, la dynamique du débat public se caractérise par une communication soutenue, mais par des réponses qui ne sont pas toujours perçues comme suffisamment directes aux questions posées, y compris lorsqu’elles sont relayées par les médias locaux. Certains y voient une difficulté persistante dans le dialogue institutionnel.

Sur le plan de la gestion urbaine, plusieurs citoyens signalent des problématiques récurrentes : occupation des espaces publics par les terrasses, difficultés liées au stationnement irrégulier et perception d’une application parfois inégale des règles.

La présence de la police municipale est également décrite, dans certains retours, comme davantage concentrée sur des activités internes que sur une visibilité accrue dans l’espace public, un sujet régulièrement évoqué dans le débat sur la sécurité de proximité.

Le thème de la propreté urbaine revient lui aussi fréquemment : entretien des espaces publics, gestion des déchets et état de certaines zones font l’objet de remarques récurrentes dans le débat local.

Certaines décisions relatives à l’utilisation des espaces publics, notamment l’organisation d’événements musicaux ou festifs à proximité de zones résidentielles, ont également suscité des discussions, mettant en tension les besoins de convivialité et le droit au repos.

Dans le même temps, le commerce du centre historique traverse une période complexe, tandis que la question de l’attractivité urbaine et de la présence des jeunes reste au cœur des préoccupations locales.

La communication institutionnelle, de plus en plus structurée autour des canaux numériques, est devenue un outil central de l’action publique, mais elle est parfois perçue comme se substituant au dialogue direct avec les citoyens.

Dans ce contexte, le risque – relevé par plusieurs observateurs – est que la critique soit interprétée comme une nuisance plutôt que comme une composante normale du débat démocratique.

Or, dans une ville qui se veut pleinement démocratique, la qualité de la gouvernance se mesure aussi à la capacité d’écoute et à la continuité du dialogue avec la population.

Les responsables publics ne sont pas seulement chargés de gouverner, mais aussi de rendre compte de leurs décisions de manière régulière et transparente.

Le « Marquis de la Ville » demeure ainsi une métaphore volontairement ironique. Mais la question sous-jacente reste sérieuse : celle de la relation entre institutions et citoyens.

Car si la satire reste de la satire, la réalité urbaine, elle, continue de se confronter chaque jour à des enjeux concrets de qualité de vie, de confiance et de cohésion sociale.

Et à ce stade, il ne s’agit plus d’une comédie à l’italienne. Mais simplement d’une question de bonne administration.