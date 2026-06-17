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mercoledì 17 giugno
Consiglio Valle in maratona: 121 punti all’ordine del giorno tra rinvii, sanità, infrastrutture e tensioni politiche
lunedì 15 giugno
Aosta investe 6,7 milioni: più strade, turismo e digitale, ma restano interrogativi sulle priorità
sabato 13 giugno
PNRR, Aosta accelera ma la corsa contro il tempo non è ancora finita
venerdì 12 giugno
Tra caccia, asili e nomine: la Giunta distribuisce risorse e prepara il futuro della Valle
Caos gallerie, AVS incalza la Regione: "Servono subito bus potenziati e stop ai Tir di attraversamento"
Montjovet celebra gli 80 anni del voto alle donne: una serata che unisce memoria, diritti e futuro
giovedì 11 giugno
Gallerie chiuse, territorio in ginocchio: dieci anni di immobilismo hanno un costo
Il rendiconto 2025 fotografa una Regione con i conti in salute: avanzo da 268 milioni per gli investimenti
Approvati il rendiconto 2025 e l'assestamento 2026 del Consiglio Valle
mercoledì 10 giugno
Gallerie Sorreley e Signayes, AVS boccia la richiesta di sospendere i lavori: «Una presa in giro dei valdostani»
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