Consiglio Valle in maratona: 121 punti all’ordine del giorno tra rinvii, sanità, infrastrutture e tensioni politiche

Due giorni di Consiglio Valle che, più che una sessione ordinaria, sembrano l’ennesima prova di resistenza politica e amministrativa. Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2026 l’aula si riunisce alle 9 del mattino con un carico che parla da solo: 121 punti all’ordine del giorno, e quasi 100 arrivano direttamente da rinvii precedenti. Tradotto: si accumula più di quanto si smaltisca.

Il dato che colpisce subito è quello delle iniziative ispettive: 110 tra interrogazioni e interpellanze. Un numero enorme che racconta bene il clima politico valdostano di questa fase: ogni gruppo prova a presidiare ogni singolo dossier, spesso con sovrapposizioni e rimbalzi continui tra temi locali e questioni più strategiche.

Un’aula piena di dossier e un’agenda sempre più “a imbuto”

Dentro questo contenitore c’è praticamente tutto. Si va dalla gestione dei grandi cantieri – ospedale Parini, elettrificazione della ferrovia Ivrea-Aosta, trasporto pubblico locale – fino ai temi più sensibili come sanità territoriale, liste d’attesa, personale Usl e case di riposo.

Non mancano i dossier industriali e sociali più caldi: Cogne Acciai Speciali, Casinò di Saint-Vincent, Telecontact, e la governance delle partecipate regionali. Sono i classici nodi che tornano ciclicamente in aula, segno che le soluzioni definitive ancora non si vedono o non convincono tutti.

Maggioranza e opposizioni: tutti dentro il perimetro del controllo politico

Il gruppo più attivo è Alleanza Verdi e Sinistra, con 28 iniziative tra interrogazioni e interpellanze, che spazia su quasi tutto: ambiente, scuola, sanità, trasporti, fino alla caccia allo stambecco e ai progetti infrastrutturali.

Autonomisti di Centro e Renaissance mantengono un profilo più mirato ma comunque presente su lavoro pubblico, edilizia e temi economici. Fratelli d’Italia insiste su grandi opere, ospedale, concessioni idriche e Casinò.

La Lega Vallée d’Aoste si conferma il gruppo con il volume più alto di iniziative: una lunga lista che attraversa sanità, scuola, sicurezza, impianti sportivi, fino a temi molto politici come la legge elettorale e i rapporti nella maggioranza.

Il Partito Democratico–Federalisti Progressisti punta invece molto su sanità, governance e trasporti, con attenzione anche ai temi universitari e alle politiche giovanili.

Se si guarda oltre i numeri, emerge un dato politico abbastanza chiaro: alcuni temi sono ormai “permanenti” nell’agenda regionale. La sanità è il primo: liste d’attesa, personale, organizzazione ospedaliera e servizi territoriali sono oggetto continuo di interrogazioni. Poi il Casinò, che continua a essere un campo di tensione politica e gestionale, tra task force, governance e stato di agitazione. Terzo pilastro: le grandi opere. Ospedale Parini, ferrovia, funivie, impianti sciistici e viabilità. Tutti dossier lunghi, costosi e politicamente sensibili.

La sensazione è che il Consiglio stia diventando sempre più un luogo di “controllo permanente” e sempre meno uno spazio di sintesi decisionale rapida. Le interrogazioni crescono, le risposte si accumulano, ma la percezione è che il tempo politico venga assorbito più dal monitoraggio che dalla progettazione.

Non è solo un problema valdostano, ma qui si vede in modo abbastanza plastico: una macchina istituzionale molto sollecitata, ma anche molto frammentata, dove ogni gruppo prova a presidiare ogni dettaglio.

Alla fine, questa sessione non sarà solo un elenco di punti. Sarà anche un test di tenuta politica: maggioranza sotto pressione su più fronti, opposizioni molto aggressive sul piano ispettivo, e una mole di dossier che rischia di trasformare l’aula in un lungo inseguimento più che in una sede di decisione.

Se una cosa è certa, Piero, è che in quei due giorni non ci sarà spazio per la noia. Ma forse il problema è proprio un altro: capire quanto di tutto questo si traduce davvero in cambiamenti concreti fuori dal palazzo.