Territorio: torna la rassegna "Gli orti salveranno il mondo" in Valle d'Aosta

Sette appuntamenti tra orti, agricoltura, biodiversità e cultura del territorio in Valle d’Aosta.

Dopo il successo e l’ampia partecipazione registrata nella prima edizione del 2025, torna anche per il 2026 “Gli Orti salveranno il mondo”, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Altitudini dedicata al rapporto tra coltivazione, sostenibilità ambientale, biodiversità e cultura alpina.

In continuità con la prima edizione, l’edizione 2026 di “Gli Orti salveranno il mondo” conferma il valore della terra come spazio di relazione, conoscenza e trasformazione, raccontando esperienze accomunate da un approccio rispettoso dell’ambiente e delle risorse naturali: dagli orti urbani alle coltivazioni di montagna, dalle erbe officinali alle varietà agricole tradizionali, fino ai processi di trasformazione artigianale e alla valorizzazione della biodiversità alpina.

L'iniziativa, sostenuta dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, dalla Fondazione CRT e dai comuni coinvolti nel progetto, Aosta, Cogne, Donnas, Gressoney-Saint-Jean,

Jovençan, Ollomont e Saint-Rhémy-en-Bosses, è realizzata in collaborazione con aziende agricole, realtà culturali e operatori del territorio impegnati nella promozione di pratiche sostenibili e nella valorizzazione del patrimonio agricolo e ambientale valdostano.

Dal 26 giugno al 12 luglio, la rassegna propone sette appuntamenti diffusi in diverse località della Valle d’Aosta alla scoperta di orti, luoghi di coltivazione, aziende agricole e vigneti. Gli incontri si sviluppano attraverso un format articolato in quattro momenti: visita ai luoghi di coltivazione, incontro con agricoltori, tecnici, botanici ed esperti del territorio, spettacolo teatrale e musicale Giardinieri e momento conviviale finale. Un percorso che intreccia pratiche agricole, tradizioni locali e riflessioni contemporanee sul rapporto tra uomo, ambiente e comunità.

Ad arricchire il programma sarà lo spettacolo teatrale e musicale Giardinieri, di e con Marta McIlduff, con Giovanni Mecio Corgiat e la direzione artistica di Alessandra Celesia, che sarà proposto nell’ambito di tutti gli appuntamenti della rassegna. Ispirato all’album Plantasia di Mort Garson, composto negli anni ’70 come musica pensata per accompagnare la crescita delle piante, Giardinieri ne riprende l’intuizione di fondo: costruire un dialogo che non si rivolga solo agli esseri umani, ma anche al mondo vegetale. La performance restituisce queste testimonianze in forma musicata attraverso un live set di musica elettronica, accompagnato da presenze sceniche ibride, figure dicoltivatori che, indossando maschere lignee della tradizione valdostana, abitano lo spazio performativo.

Ogni appuntamento si concluderà con un momento conviviale, pensato come ulteriore occasione di incontro, conoscenza e scambio tra le realtà locali coinvolte, gli abitanti, gli artisti e il pubblico partecipante.

L’avvio della rassegna è previsto venerdì 26 giugno alle ore 18 ad Aosta, presso il Convento delle Suore di San Giuseppe, con un incontro dedicato agli orti e alle pratiche di coltivazione guidato da Lini Ugo, tecnico ortofrutticolo del Centro agricolo dimostrativo regionale dell’Assessorato Agricoltura.

Sabato 27 giugno alle ore 17 l’iniziativa farà tappa a Donnas, nella Vigna comunale, per approfondire la tradizione vitivinicola locale insieme a Luciano Zoppo Ronzero dell’Azienda Agricola Pianta Grossa e Alessandro Jans, presidente delle Caves Coopératives de Donnas, in collaborazione con diverse realtà produttive del territorio.

Venerdì 3 luglio alle ore 18 appuntamento a Jovençan, presso il Jardin des Anciens Remèdes, per un incontro dedicato alle piante officinali e ai saperi tradizionali legati all’utilizzo delle erbe e alla cura naturale, guidato da Cristina Danna, esperta della Maison des Anciens Remèdes.

Sabato 4 luglio alle ore 17 la rassegna proseguirà a Ollomont, presso Ohana Azienda Agricola biologica, con l’interventi di Gianpiero Gauna vivaista, agricoltore e formatore nell’ambito della coltivazione rispettosa dell’ambiente e sostenibile, titolare dell’Azienda agricola Isola Larga, con un approfondimento sulle nuove pratiche di coltivazione sostenibile e sulle esperienze delle giovani generazioni impegnate oggi nel lavoro agricolo e nella cura della terra.

Domenica 5 luglio alle ore 15 l’iniziativa farà tappa a Saint-Rhémy-en-Bosses presso l’Azienda agricola Fleurs de Bosses e l’Azienda Agricola Le Bacche di Gaia per un incontro dedicato alle pratiche agricole e alla biodiversità alpina. Attraverso gli interventi di Thierry Lettry e Laura Podetti di Fleurs de Bosses e di Gaia Valentina Dall’Ara de Le Bacche di Gaia, il pubblico potrà approfondire la coltivazione di erbe alpine e piante officinali e i processi di trasformazione delle materie prime in prodotti naturali e cosmetici.

Nel fine settimana conclusivo, sabato 11 luglio alle ore 17 appuntamento a Gressoney-Saint-Jean presso l’Azienda agricola biologica Paysage à manger con Federico Rial, per un incontro dedicato alle coltivazioni di alta quota, alle antiche varietà di patate di montagna e alle pratiche agricole contemporanee che uniscono recupero della tradizione e innovazione sostenibile.

La rassegna si concluderà domenica 12 luglio alle ore 15 a Cogne, nella frazione di Epinel presso l’Azienda agricola biologica Plan de la Tour, con una passeggiata tra gli orti del villaggio guidata da Cristina Faoro naturopata, esperta di erbe selvatiche ed officinali e titolare dell'Azienda agricola La Sauvagette, dedicata alla biodiversità diffusa, alle specie alpine e al rapporto tra paesaggio, comunità e coltivazione.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. La prenotazione è consigliata e può essere effettuata tramite il form dedicato:

https://tally.so/r/jakvq6

Tutte le informazioni aggiornate sul programma sono disponibili sul sito dell’Associazione Altitudini:

https://www.altitudini-associazione.it/gli-orti-salveranno-il-mondo-26/

In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni. Aggiornamenti e comunicazioni saranno pubblicati sui canali social dell’Associazione Altitudini.

Dettaglio luoghi e orari

Aosta

26/06 - ore 18 Via Anfiteatro, 4, 11100 Aosta AO Convento Suore San Giuseppe

Ore 19 spettacolo GIARDINIERI

Donnas

27/06 – ore 17 Loc. Ronc de Vaccaz, 11020 Donnas AO Vigneto comunale

Ore 18 spettacolo GIARDINIERI

Jovençan

03/07– ore 18 Les Adam, 30, 11020 Jovençan AO Jardin des Anciens Remèdes

Ore 19 spettacolo GIARDINIERI

Ollomont

04/07 - ore 17 Frazione Morion, 11010 Ollomont AO Ohana Azienda Agricola

Ore 18 spettacolo GIARDINIERI

Saint-Rhémy-en-Bosses

05/07 - ore 15 Frazione Saint Leonard, 11, 11010 Saint-Rhemy-en-Bosses AO Azienda agricola Fleurs de Bosses e Azienda Agricola Le Bacche di Gaia

Ore 16 spettacolo GIARDINIERI

Gressoney-Saint-Jean

11/07– ore 17 Str. Castel Savoia, 11025 Gressoney-Saint-Jean AO Azienda agricola biologica Paysage à manger

Ore 18 spettacolo GIARDINIERI

Cogne

12/07– ore 15 Fraz. Epinel, 11012 Cogne AO (fermata del bus) Azienda agricola dell’agriturismo Plan de la Tour

Ore 16 spettacolo GIARDINIERI

INFO scrivendo a: altitudiniaps@gmail.com

Programma sul sito: https://www.altitudini-associazione.it/e

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