Agricoltura e innovazione: al via in Valle d'Aosta le candidature all'Oscar Green 2026

Più di tre giovani imprenditori agricoli su quattro, pur avendo conseguito una laurea o un diploma universitario in ambiti lontani dall’agricoltura – dalle discipline umanistiche all’ingegneria – hanno scelto di costruire il proprio futuro nel settore primario. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione dell’apertura delle candidature all’Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa dedicato alle aziende e start up capaci di generare sviluppo, innovazione e occupazione.

“Dai giovani che hanno raccolto il testimone delle aziende di famiglia agli agricoltori di prima generazione, le nuove leve rappresentano oggi una risorsa fondamentale per la crescita dell’agricoltura valdostana e nazionale – dichiarano Alessia Gontier e Roberto Bianco rispettivamente Presidente e Direttore Coldiretti Valle d’Aosta - grazie a un approccio orientato all’innovazione, alla sostenibilità, alla multifunzionalità e alle nuove competenze professionali”.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Giovani Oggi”, prevede quattro categorie: “Campagna Amica”, “Impresa Digitale e Sostenibile”, “Coltiviamo Insieme” e “+Impresa”, oltre a due premi speciali nazionali, “Agri-Influencer” e “Scuole di oggi, agricoltori del domani”.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 29 giugno 2026 attraverso il sito di Coldiretti Giovani Impresa oppure presso la Federazione regionale Coldiretti Valle d’Aosta.

Ecco nel dettaglio le categorie:

La categoria “Campagna Amica” premia i progetti che valorizzano i prodotti agroalimentari italiani attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e l’accoglienza in azienda agricola.

“Impresa Digitale e Sostenibile” è dedicata alle realtà che investono in innovazione tecnologica e sostenibilità, con particolare attenzione all’economia circolare, al recupero degli scarti, alla produzione di energia e al risparmio delle risorse naturali.

“Coltiviamo Insieme” valorizza invece le esperienze che mettono in relazione agricoltura, inclusione sociale e territorio, coinvolgendo enti pubblici, scuole, università e aziende agricole impegnate in servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo rivolti a persone svantaggiate o con disabilità.

“+Impresa” premia infine le aziende agricole che affrontano con successo un mercato sempre più competitivo e internazionale grazie a una forte capacità imprenditoriale.

Tra i premi speciali figura “Agri-Influencer”, dedicato alle imprese che raccontano il mondo agricolo attraverso social network, eventi e nuovi strumenti di comunicazione, favorendo partecipazione e consapevolezza attorno al settore primario. “Scuole di oggi, agricoltori del domani” è invece riservato agli istituti tecnici e professionali agrari che si distinguono per progetti legati alla biodiversità, all’innovazione agroalimentare e alla valorizzazione del patrimonio agricolo italiano.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il “Premio del Pubblico” e il “Premio della Stampa”, assegnati ai progetti finalisti maggiormente apprezzati.

“In Valle d’Aosta, dove l’agricoltura di montagna rappresenta non solo un settore economico ma anche un presidio del territorio e delle tradizioni locali - dichiara Stéphanie Anselmet delegata Giovani impresa Coldiretti Valle d’Aosta - i giovani imprenditori agricoli stanno contribuendo a rinnovare il comparto con idee innovative, attenzione alla sostenibilità e nuove competenze. Dalle aziende zootecniche alle produzioni di qualità, fino alle attività multifunzionali legate all’accoglienza e alla valorizzazione delle filiere locali, cresce il numero di under 35 che scelgono di investire il proprio futuro in agricoltura, affrontando le sfide della montagna con spirito imprenditoriale e capacità di innovazione”.