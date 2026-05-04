Allerta Popillia japonica: a Donnas un incontro per fermare l'insetto killer

L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, in collaborazione con il Comune di Donnas, promuove un incontro informativo dedicato alla

Popillia japonica (coleottero giapponese), insetto alieno invasivo che, a partire dallo scorso anno, ha causato criticità al settore viticolo

della Bassa Valle, aprendo una nuova sfida nell’ambito della difesa fitosanitaria anche in Valle d’Aosta.



L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento e confronto rivolto non solo ai viticoltori, ma anche a tutti i cittadini interessati alla salvaguardia degli orti familiari e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.



Nel corso della serata interverranno i tecnici del Servizio fitosanitario della Valle d’Aosta e del Piemonte, che illustreranno le principali caratteristiche biologiche della specie, le modalità di diffusione e i segnali utili per riconoscerne tempestivamente la presenza. Saranno inoltre presentate le buone pratiche da adottare per limitare i danni, con particolare attenzione alle strategie di prevenzione e alle azioni di contenimento più efficaci, nel rispetto delle normative vigenti.



L’incontro rappresenta un’importante occasione per acquisire informazioni aggiornate, chiarire eventuali dubbi e favorire una maggiore consapevolezza e collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e cittadini.



L’appuntamento è fissato per lunedì 11 maggio alle ore 20.30 presso il Salone polivalente di Donnas (via Binel 35).



La partecipazione è libera e gratuita.