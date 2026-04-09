Jovençan incorona la passione: 100 regine pronte a sfidarsi nell’arena

C’è qualcosa che va oltre la semplice competizione quando si parla di Batailles de Reines. È identità, è appartenenza, è quel filo invisibile che lega generazioni di allevatori al loro territorio. E domenica 12 aprile 2026, a Jovençan, questo spirito tornerà a vibrare con forza nel terzo appuntamento della stagione primaverile del 69ème Concours Régional.

I numeri parlano chiaro: 100 bovine iscritte. Un dato che non è solo statistica, ma testimonianza concreta della vitalità di una tradizione che non conosce flessioni. Anzi, cresce, si rinnova e continua ad attrarre pubblico e protagonisti da tutta la Valle d’Aosta e oltre.

La giornata entrerà nel vivo fin dal mattino, con le operazioni di pesatura tra le 9:00 e le 11:00, momento fondamentale per definire le categorie e preparare il terreno alle sfide. Poi, alle 12:30, il momento più atteso: l’inizio dei combats. Qui non c’è spazio per improvvisazione o spettacolarizzazione forzata: si tratta di scontri naturali, leali, regolamentati, dove emerge la forza ma anche l’istinto delle bovine, nel pieno rispetto del loro benessere.

A Jovençan non si assisterà soltanto a una gara. Si vivrà un’esperienza collettiva. Il Concours Régional è infatti un vero e proprio rito popolare, capace di unire allevatori, famiglie, appassionati e curiosi attorno a un patrimonio culturale unico. Un patrimonio che valorizza la razza valdostana e racconta, senza bisogno di parole, il legame profondo tra uomo, animale e montagna.

È anche questo il segreto del successo delle Batailles: la loro autenticità. Nessuna costruzione artificiale, nessuna moda passeggera. Solo tradizione, passione e orgoglio.

L’organizzazione, curata dall’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, garantisce come sempre una giornata all’altezza delle aspettative, con una macchina rodata che unisce sicurezza, rispetto delle regole e valorizzazione dell’evento.

Programma – Domenica 12 aprile 2026:

Pesatura delle bovine: 09:00 – 11:00

Inizio combats: 12:30

Ingresso a pagamento.

Per tutti i dettagli, aggiornamenti e curiosità sull’evento, è possibile consultare il link ufficiale:

https://new.express.adobe.com/webpage/VJ2D3RMxTuN8y

Insomma chi vuole respirare davvero l’anima più autentica della Valle d’Aosta, questo è uno di quegli appuntamenti che non si raccontano soltanto: si vivono.