Apertura dei termini per la presentazione delle domande di anticipo del contributo per le spese di gestione dei Consorzi di miglioramento fondiario

L’iniziativa si inserisce nel quadro previsto dalla legge regionale 17/2016, articolo 19, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 815/2023, così come modificata dalla DGR n. 451/2025, con l’obiettivo di garantire continuità operativa ai Consorzi e supportarne le attività sul territorio.
Possono presentare domanda i Consorzi di miglioramento fondiario che hanno già beneficiato del contributo nell’anno precedente. L’anticipo erogabile è pari al 20% del contributo riconosciuto l’anno precedente, purché di importo non inferiore a 1.000 euro.
Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale della Regione al seguente link:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/CMF/contributi_spese_gestione_i.aspx
È inoltre prevista la possibilità di avvalersi di soggetti terzi delegati per la presentazione della domanda; in tal caso sarà necessario allegare alla richiesta la relativa delega.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono consultare il sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta o rivolgersi agli uffici dell’Assessorato.