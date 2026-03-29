Batailles de reines: Miccia Altesse e Monella prime regine della stagione a Pont-Saint-Martin

Centotrenta bovine si sono sfidate oggi nella prima eliminatoria del 69ème Concours Régional Batailles de Reines, dando vita a uno spettacolo che mescola passione, tradizione e orgoglio rurale valdostano. Ventisei le bovine di prima categoria, quarantanove di seconda e cinquantacinque di terza, pronte a contendersi il titolo di regina di questa storica competizione.

Nella prima categoria, a dominare il Bosquet è stata MICCIA, dell’allevatore Joël Follin di Antey-Saint-André, che ha avuto la meglio su ALLEGRA di Piero Busso di Donnas. A completare la classifica, terza GUIZZA di Jean Antoine Maquignaz di Valtouranche e quarta CALINNE di Piero Ottin di Villeneuve.

Tra le bovine di seconda categoria, la corona va a ALTESSE di Piero Busso di Donnas. Sul secondo gradino si è posizionata MANDOLINE di Andrea Clerin di Pont-Saint-Martin, seguita da BESKIADA e POKER di Alfredo Girod di Fontainemore.

La terza categoria ha visto trionfare MONELLA di Italo Lazier di Fontainemore, superando MISTIGRI di Fabio Arvat di Issime. Terza MOTEILA di Didier Milesi di Perloz e quarta PEPSI di Jean Antoine Maquignaz di Valtournenche. La regina del peso della giornata, CALINNE, con i suoi 800 kg, ha chiuso al quarto posto in prima categoria.

“Livello molto alto per questo primo appuntamento di primavera a Pont-Saint-Martin – commenta Roberto Bonin, Presidente dell’Association –. Dopo cinque mesi di pausa, la macchina delle Batailles de Reines è tornata a girare e un grazie particolare va a tutti coloro che hanno permesso a un folto pubblico di appassionati e amici delle Reines di vivere l’inizio di una stagione davvero emozionante.”

Il prossimo appuntamento sarà la seconda eliminatoria di primavera del 69ème Concours Régional Batailles de Reines, lunedì 6 aprile a Saint-Marcel, con nuove sfide e nuove regine pronte a scrivere la storia di una tradizione che, anno dopo anno, resta cuore pulsante della cultura rurale valdostana.