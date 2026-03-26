La PAC 2023–2027 al centro del progetto InfoPAC

La PAC 2023–2027 riconosce agli agricoltori un ruolo che va oltre la semplice produzione alimentare, valorizzandoli come custodi fondamentali del territorio, delle tradizioni e dei valori.

In questo scenario si inserisce il progetto InfoPAC, nato con l’obiettivo di coinvolgere attivamente agricoltori e cittadini e di sensibilizzarli sull’importante contributo che l’agricoltura, attraverso la Politica Agricola Comune, offre in tre ambiti chiave: la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela e valorizzazione dell’ambiente e la garanzia di un cibo sano e di qualità per tutti.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, includendo agricoltori, tecnici, operatori del settore rurale e tutti i cittadini interessati ad approfondire i temi legati allo sviluppo agricolo sostenibile.

Nell’ambito del progetto è in programma un momento di approfondimento che si terrà martedì 31 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso l’Espace Aosta della Pépinières d’Entreprises (via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 24 – Aosta).

All’incontro interverranno il direttore di Coldiretti Valle d’Aosta, Elio Gasco; Stefano Leporati, responsabile del Servizio Politiche Economiche di Coldiretti; e Alessandro Rota, Autorità di Gestione PSR della Regione autonoma Valle d’Aosta.

I lavori saranno conclusi dalla presidente di Coldiretti Valle d’Aosta, Alessia Gontier.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione per comprendere meglio il valore strategico dell’agricoltura e il ruolo della PAC nel promuovere un futuro più sostenibile e inclusivo.