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Le Messager Campagnard | 26 marzo 2026, 11:41

La PAC 2023–2027 al centro del progetto InfoPAC

Incontro ad Aosta per raccontare il ruolo strategico dell’agricoltura

Alessia Gontier

Alessia Gontier

La PAC 2023–2027 riconosce agli agricoltori un ruolo che va oltre la semplice produzione alimentare, valorizzandoli come custodi fondamentali del territorio, delle tradizioni e dei valori.

In questo scenario si inserisce il progetto InfoPAC, nato con l’obiettivo di coinvolgere attivamente agricoltori e cittadini e di sensibilizzarli sull’importante contributo che l’agricoltura, attraverso la Politica Agricola Comune, offre in tre ambiti chiave: la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela e valorizzazione dell’ambiente e la garanzia di un cibo sano e di qualità per tutti.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, includendo agricoltori, tecnici, operatori del settore rurale e tutti i cittadini interessati ad approfondire i temi legati allo sviluppo agricolo sostenibile.

Nell’ambito del progetto è in programma un momento di approfondimento che si terrà martedì 31 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso l’Espace Aosta della Pépinières d’Entreprises (via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 24 – Aosta).

All’incontro interverranno il direttore di Coldiretti Valle d’Aosta, Elio Gasco; Stefano Leporati, responsabile del Servizio Politiche Economiche di Coldiretti; e Alessandro Rota, Autorità di Gestione PSR della Regione autonoma Valle d’Aosta.

I lavori saranno conclusi dalla presidente di Coldiretti Valle d’Aosta, Alessia Gontier.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione per comprendere meglio il valore strategico dell’agricoltura e il ruolo della PAC nel promuovere un futuro più sostenibile e inclusivo.

red

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