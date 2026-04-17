Batailles de Reines, a Gignod la quarta eliminatoria di primavera: 148 bovine pronte a sfidarsi

La primavera delle Batailles de Reines entra nel vivo e lo fa con una delle tappe più attese del calendario. Domenica 19 aprile l’arena di Buthier, a Gignod, ospiterà la quarta eliminatoria del 69ème Concours Régional, organizzata dall’Association Régionale Amis des Batailles de Reines. Un appuntamento che promette spettacolo, partecipazione e quella miscela unica di tradizione e competizione che da sempre caratterizza queste sfide.

I numeri parlano chiaro: saranno ben 148 le bovine iscritte, a conferma di un movimento vivo e in crescita, capace di coinvolgere allevatori e pubblico con un entusiasmo che non conosce flessioni. Sul terreno di gara si confronteranno le vere protagoniste della tradizione valdostana, pronte a misurarsi non solo per definire le gerarchie del branco, ma anche per difendere con orgoglio i colori del proprio allevamento.

In palio ci sono 12 posti per la finale regionale del 25 ottobre, quando all’arena Croix-Noire di Aosta andrà in scena l’atto conclusivo della stagione. Un traguardo ambito, che passa inevitabilmente da prove dure, combattute e spesso imprevedibili, dove tecnica, forza e carattere fanno la differenza.

L’intensità, come sempre, sarà altissima. Le “reines” scenderanno sul campo determinate a conquistare il prestigioso bosquet di fiori, simbolo della vittoria di categoria, ma soprattutto a scrivere il proprio nome in una tradizione che è parte integrante dell’identità valdostana.

Il programma della giornata è ormai rodato ma sempre coinvolgente:

dalle 9 alle 11 la pesatura ufficiale delle bovine,

alle 12:30 il via alle eliminatorie, con i combattimenti suddivisi per categorie di peso,

a seguire le premiazioni e la proclamazione delle regine di giornata.

Dopo Gignod, il circuito primaverile si avvierà verso il suo ultimo atto: domenica 26 aprile sarà infatti Pollein a ospitare l’ultima eliminatoria prima della lunga attesa verso la finale autunnale.

Ingresso a pagamento, come da tradizione, per una giornata che si annuncia ancora una volta come un grande momento di sport popolare, capace di unire generazioni diverse attorno a una passione autentica. Per aggiornamenti e dettagli resta attivo il canale ufficiale dell’associazione, punto di riferimento per tutti gli appassionati.